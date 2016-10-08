'İzmir Belediyesi fırıncılara rekabetçi değil'





'Glütensiz ekmek üretimi sürer'



'Asıl sorun pazarda satılan ekmek'



'Halk ekmeğin kapatılması yanlış bir karar olur'

Büyükşehir 70 ile glutensiz ekmek gönderiyor



Çölyakla mücadelede destek



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken Başbakan Binali Yıldırım'a ucuz ekmek satan belediyelerle, hükümlülerin ürettiği yoğurt ve yumurtayı satan cezaevlerini 'Devlet haksız rekabet yapıyor, esnafın işini elinden alıyor' diyerek şikayet etti. Başbakan Yıldırım'ın da, 'Devletin işi ticaret yapmak değil, herkes kendi işini yapacak' sözü verdiğini belirten Palandöken, halk ekmek ve cezaevi satış mağazalarının yakından kapanacağını açıkladı. Vatandaşta, 70 kuruşa kaliteli ve ucuza aldığı ekmeği alamayacak olması endişe yarattı. Bu uygulama yasalaşırsa İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ülkedeki önemli bir eksikliği gidererek çölyak ve fenilketonüri hastaları için üretmeye başladığı ve 70 ile satışını yaptığı glütensiz ekmek üretiminin de bitecek olması endişeleri arttırıyor.Belediyelerin halk ekmek satmasının henüz kesinleşmediğini söyleyen İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Fikri Sırtı, 'Kesinleştiğinde çok iyi olacağını düşünüyorum. Fiyat politikası eleştirileri ise gerçeği yansıtmıyor. 2 senedir ekmeğin her şeyine zam geldi ancak hala fiyatlarımız aynı. 2 yıldır 1 liraya satılıyor. İlerleyen zamanlarda da ciddi bir artış olacağını düşünmüyorum. Fırıncıların ekmek üretiminde maliyetleri yüzde 20-25 gibi artmasına rağmen ekmek fiyatında bir değişiklik olmadı. Fırıncılarımız sigortasını ya da vergisini bile ödeyemedi. Devletin yaptığı yapılandırmayla ödeyeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği halk ekmekle ilgili de bir sıkıntımız yok. Çünkü belediye zaten az ekmek üretiyor. Bu nedenle de ürettikleri ekmek bizler için ciddi bir sorun oluşturmuyor ve fırıncılara da ciddi bir zarar açmıyor' diye konuştu.Çölyak hastaları için belediyenin ürettiği ve 70 ile sattığı glütensiz ekmek konusunda ise endişeye gerek olmadığına dikkat çeken Sırtı, şöyle konuştu: Fırıncılarımızdan muhakkak üretenler olacak. Kimse vatandaşı mağdur etmez. Gerekirse özellikle arkadaşlarımızla konuşur ve belediye nasıl yapıyorsa biz de aynı şekilde devam etmesini sağlarız. Zaten glütensiz üretmenin herhangi bir zorluğu yok. O nedenle kimsenin endişe etmesine gerek yok.Fırıncılar olarak asıl sorunlarının şehir dışından gelen ve nasıl üretildiği belli olmadan pazar yerlerinde satılan ekmeklerin tüketilmesi olduğunu söyleyen Sırtı, 'Asıl sorun budur. Önemli olan bu soruna çözüm üretmektir. Özellikle vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Hijyenik olmayan koşullarda üretilen bu ekmekleri tüketmeyin. Ahırda ekmek üretiliyor ve ekmeğin içinden hayvan yemi çıkıyor. Fırınlardan ve işletmelerden ekmek almaya özen gösterin. Sağlığınızla oynamayın ve oynanmasına da izin vermeyin' ifadelerini kullandı.Belediyelerin yaptığı halk ekmek fabrikalarının yoksul vatandaşlar için çok olumlu işler olduğunu söyleyen CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, 'Öncelikle fiyat istikrarını sağlayan fabrikalar, dar gelirli insanların ekmek temin etmesini da sağlıyordu. O açıdan bunların yaşatılması daha doğru bir karardı. Kapatılması rekabetçi koşulları daha da arttırıp, fiyatları daha da yukarılara çıkarabilir. Bu da dar gelirli vatandaşımızı olumsuz etkiler. Bu fabrikaların sektörde çok büyük bir hacimleri de yok. Özellikle İzmir Büyükşehir ürettiği halk ekmekle işletmeleri ve fırınları zorlamıyor. Çok fazla rekabet ettiğini de algılamamak gerekiyor. Dar gelirli insanımızın daha ucuza ve kaliteli ekmek temin ettiği bu halk ekmek fabrikalarının kapatılmaması gerekiyor. Kapatılması ya da özelleştirilmesi doğru bir karar değil' dedi.İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise konuyla ilgili henüz kesinleşmiş bir durum olmadığını, ilerleyen zamanlarda ellerine genelge ya da yasal bir mevzuat geçtiğinde gereken açıklamayı yapacaklarını belirtti.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Ekmek Fabrikası'nda glüten alerjisi bulunan hastalar için ürettiği özel ekmekler Türkiye'nin 70 iline gönderiliyor. İthal glütensiz ekmekler piyasada 15 TL'ye satılırken, Büyükşehir Belediyesi kendi ürettiklerini, hastalara sadece 1 TL'ye sunuyor.Çölyak ve fenilketonüri hastalıkları nedeniyle ömür boyu özel beslenmek zorunda olan hastalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekmek Fabrikası sayesinde omuzlarındaki büyük bir yükten kurtuldu. Sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan üretim İzmir sınırlarını aştı, tüm Türkiye'ye ulaştı. Piyasada 450 gram glütensiz ithal ekmek 15 TL'den satılırken, Kent Ekmek tarafından haftada 3 gün özel olarak üretilen aynı gramajdaki glütensiz ekmeğin sadece 1 TL'den satılması üzerine talep patlaması yaşanınca, üretim adedi ayda 10 bine yaklaştı. Üretim maliyeti yüksek olduğu için fırıncıların üretmek istemediği glütensiz ekmekler 70 ilde 729 farklı noktaya ulaşmaya başladı. Kent Ekmek satış büfelerinde ve EDAK Ecza Kooperatifi'ne bağlı eczanelerde satılan glütensiz ekmekler, satış noktalarına kargoyla ulaştırılıyor. Ayrıca Kent Ekmek Fabrikası, 250 gram beyaz veya kepekli ekmek için Fırıncılar Odası tarafından belirlenen 1 TL'lik resmi fiyat yerine, 300 gram ekmeği 65 kuruştan satıyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklar ve aileleri için yaşamı adeta bir kabusa dönüştüren çölyak hastalığı konusunda 2008 yılından bu yana düzenlediği etkinliklerle "Çölyakla mücadelenizde biz de varız" diyor. Glüten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerji ve hassasiyetleri nedeniyle buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahılları içeren gıdalardan uzak durması gereken çölyak hastalarına destek olan Büyükşehir Belediyesi, ailelere glütensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri de dağıtıyor.