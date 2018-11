Karabağ: Kocaoğlu'nun kilometresi doldu!

Yerel seçim çalışmalarının hızlandığı bu günlerde CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ gazetemize ziyarette bulunarak önemli açıklamalarda bulundu. Seçim sürecinde partiden aday olmanın başkan seçilmekten zor olduğunu vurgulayan Karabağ "Büyükşehir'de seçilmekten yana sıkıntımız yok, partide aday olmak seçilmekten zor" dedi

Süleyman Gülen- Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, CHP'den İzmir Büyükşehir Başkan Aday Adayı olmuştu. Seçim çalışmaları süresince ilçeleri gezen Karabağ, ilçelerde Aziz Kocaoğlu'nun kalmasını isteyenle karşılaşmadığını söyledi. 2 dönem Bayraklı Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra tadında bırakılması gerektiğini söyleyen Karabağ, İzmir'deki ulaşım konusunda Aziz Kocaoğlu'nu çok zahmet çıkardı diyerek eleştirdi.

Aziz Bey'in kilometresi doldu

Aziz Kocaoğlu'nun Büyükşehire tekrar aday olmamasının doğru karar olduğunu söyleyen Karabağ, Kocaoğlu'nun siyasette yüzünün eskidiğini ve kilometresinin dolduğunu söyledi. Karabağ "Çevre ilçelerde Aziz Bey'in etkili denildiği yerlere gittim. Gittiğim gezide samimi söylüyorum, elini sıkıp konuştuğum insanların hiçbirisi Aziz Bey kalsın demedi. Ya da siz niye çıktınız, Aziz Bey devam etsin diyen de yoktu. Kırsalda ne kadar iyi görünsen de siyasette bir yüz eskimen olur. Araba lastiği gibisin. Kilometren doldu mu bırakıp gideceksin bu işi. Aziz Bey'in de, benim bile kilometrem doldu. Bu başkanlık işini meslek gibi görenler de var, nasıl rahat ediyorlar anlamıyorum. Kocaoğlu'nun kararı doğruydu" dedi. Bayraklı sahil projesi yapılırken kendisine haber verilmediğini belirten Karabağ "Aziz başkan Bayraklı'daki iskeleyi kapattı benim haberim yok. Sahile proje yaptı, ya başkanım bu nasıl proje diyen yok. Şimdiki projelerinin hepsi beton ağırlıklı. Projelerde yeşil azaldıkça beton çoğaldıkça parası artıyor. Bir de tepeler modası çıktı, tepe yaptırıyorlar. O tepeye kim çıkıyor ya? Yarısı beton zaten. Parkın içerisine tepe yapmayı ilk defa görüyorum ben. Çocuklar paten kaysın diye devasa beton yığınlarını yapmışlar, bir çoğu orada ayağın kırıyor. Bunlar maliyeti arttıran görünmeyen üç kağıt projeleri" şeklinde sitem etti.

Tramvayı yaparken kime sordunuz?

Tramvay konusunda Aziz Kocaoğlu'nu eleştiren Karabağ, Kocaoğlu'nun tramvayı yaparken kimseye danışmadığını ve ulaşımı zahmetli hale getirdiğinin altını çizdi. Senin tramvayına binmek zorunda mıyım şeklinde sitem eden Karabağ "Tramvay olayı için önce Avrupa'nın 4. Sınıf ülkesi olan Bosna Hersek'ine gidip Saraybosna caddesine baksınlar onun gibi tramvay yapsınlar. 150-200 metrelik caddeler. Öyle caddelerde tramvay olur. Sen 15 metrelik Alsancak caddelerine tramvay yapıyorsun. Aziz Bey'in bir suçu yokmuş UKOME ile üniversite beraber yapmışlar. Bunu onlar ikisi yapıyorsa bu bir tasarıdır, ben proje mühendisiyim. Tasarı pratikte uygulanabilir mi önce buna bakılması lazımdı. Olmuyorsa tasarıyı değiştirmen lazımdı. Mesela Konak-Alsancak hattında şikayet var. Yapmak zorunda mıydı? Bu tartışılır, hemen karar vermemeliydi. Çünkü ulaşım, halkın her gün kullandığı mutsuz olmaması gereken bir konu. Büyükşehirin iki temel görevi var, biri; ulaşım zahmetsiz olacak, iki; kent merkezindeki su ve su taşkınları. Bunları ilk önce başaracaksın. Bizim ilçelerde de temizlik olayı var mesela. Çöpü toplayıp sokakları temizleyeceksin. İnsan bunlarla mutlu olacak. 50 tane kültür merkezi yaparsın, insanlar senede 5 sefer gider. Ancak temizliği her gün yolunda görür, parkına her zaman gider. Bu ulaşım da öyle. Burada tramvay projesini üniversite yaptı doğrudur diye bir şey yok. Biz tramvay yaptık, herkes tramvayla gitsin anlayışı olamaz. Kime sordunuz siz? Avrupa'da o kadar çok metro ağı yapılmış ki insanlar başka bir şey kullanmıyor. Sen tek hat yapıyorsun ve dar yapıyorsun. Metroya ve tramvaya o kadar masraf yaptım bunu kullanın diyorsun. Ben senin tramvayını kullanmaya mecbur muyum ya?" diye konuştu.

Kentin merkezi ihmal edildi

16 senede Aziz Kocaoğlu'nun İzmir merkezini ihmal ettiğini söyleyen Karabağ, şehrin göbeğindeki gökdelenlerden rahatsız olduğunu belirtti. Karabağ şunları kaydetti: Eskiden İzmir'in merkezinde yerli yabancı turist vardı. Fuara yerli yabancı gelirdi. Sahilleri yıktık, döktük, gösterecek bir şeyimiz kalmadı. İzmir'in merkezine yerli yabancı kimse gelmiyor. Kentin merkezi ihmal edildi. 16 yılda gecekonduları kaldırabilirdik, 16 yıl ömür ya. Biz şehirleri planlamadık, gecekonduları yığdık. Avrupa'nın hiçbir kentinde gökdelenler şehrin içerisinde değil. Hepsinde gökdelenler için ayrı bir alan ayırmışlar. Avrupa'nın çağdaş kentlerini belediye başkanlarına gezdirmek lazım. İZBAN olayında Aziz Bey'i anlamıyorum, seçim öncesinde çıkıp hükümet bu işi çözsün diyor.