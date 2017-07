Karabağlar'a 5 yıldızlı salon

Karabağlar Belediyesi tarafından, belediye binası bünyesinde yaptırılan çok amaçlı salon 20 Temmuz'da, hizmete açılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da katılımıyla hizmete girecek olan, 535 metrekare alana inşa edilen, 320 koltuklu tesis; sahne, kulis, sanatçı odaları, projeksiyon bölümleriyle Karabağlar'a ve İzmir'e hizmet edecek

Karabağlar'ı daha çağdaş, bir hale dönüştürmek için çalaşmalarını sürdüren Karabağlar Belediyesi, sosyal -kültürel alanda da yatırımlarını sürdürüyor. Bu çalışmalar doğrultusunda 20 Temmuz'da, belediye binası bünyesinde yaptırılan çok amaçlı salon hizmete açılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da katılımıyla hizmete girecek olan, 535 metrekare alana inşa edilen, 320 koltuklu muhteşem tesis; sahne, kulis, sanatçı odaları, projeksiyon bölümleriyle Karabağlar'a ve İzmir'e hizmet edecek.

Karabağlar Belediyesi, ilçeyi daha modern bir hale getirebilmek için yatırımlarını sürdürüyor. Sosyal yaşamın her alanında, birbirinden iddialı projeleri yaşama geçiren belediye, bu doğrultuda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak belediye binası içinde yaptırılan, muhteşem özellikleriyle dikkat çeken çok amaçlı salon, 20 Temmuz'da hizmete açılacak.



Zengin etkinliklere ev sahipliği yapacak



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da açılışına katılacağı tesiste; konferans, panel, söyleşi gibi etkinliklerin yanı sıra konser, tiyatro ve sinema gösterileri de gerçekleştirilebilecek. Çok amaçlı salon, muhteşem ses sistemine de sahip. Söz konusu tesiste yer alan simultane sistem ile eş zamanlı olarak her dilde çeviri ve tercüme yapılabilecek. Karabağlar Belediyesi'nin çalışmaları kapsamında kültür sanata da ayrı bir önem verdiklerini belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, tesisin Karabağlar ve İzmir halkına hayırlı olması dileğinde bulundu. Önümüzdeki süreçte ilçede kültür ve sanat merkezlerinin sayısı arttırmayı hedeflediklerini ve doğrultuda çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Bizlere düşen kültür ve sanat faaliyetlerini mümkün olduğunca toplumun her kesimine sunmaktır. Bunun için, çok amaçlı kültür merkezleri, tiyatro, sinema ve konser salonları, sanat galerini, sanat atölyelerini Karabağlar'da yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Birçoğunun projesi hazır, çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.