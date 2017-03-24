Karabağlar Belediyesi 7 daire satıyor

Mülkiyeti Karabağlar Belediyesi'ne ait olan Maliyeciler Mahallesi'ndeki 3+1 ve 2+1 toplam 7 daire, 30 Mart'ta hale yoluyla satışa çıkacak. 3065 sayılı Katma Değer Kanunu'nun 17. Maddesi gereği daire satışlarından Katma Değer Vergisi alınmayacak

Karabağlar Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan 7 daireyi hesaplı fiyatlarla satışa sunuyor. Merkeze çok yakın olan her türlü ulaşımın kolaylıkla sağlandığı dairelerden 2+1 olanlar 275 bin TL, 3+1 olanlar ise 320-330 bin fiyat aralığında ihaleye çıkacak.



1. sınıf malzeme kullanıldı



Konumu ve merkeze yakın olması nedeniyle ilgi gören dairelerde koridor ve merdiven aralıkları geniş, kamera sistemleri, asansörü, çelik kapısı, iç kapıları amerikan kapı, ahşap PVC doğrama, tüm tavanlar plastik boya, duvarlar saten boya, tüm odalar parke kaplı, MDF hazır mutfak, hilton banyo, taban ve tavana kadar 1.sınıf seramik, doğalgaz, kombili, merkezi sistem tv anteni, yatak odasında dolap, ebeveyn banyolu, tüm dairelerde ışıklandırma sistemi ve avizeler mevcut durumda. Ayrıca daireler içinde kiler ve vestiyer ile apartmanın girişinde özel otoparkı mevcut.



Telefonla da bilgi alınabilir



Dairelerin satış ihalesi 30 Mart Perşembe saat 12.00 -13.00 saatleri arasında belediye encümen salonunda gerçekleşecek. İhaleye iştirak durumu ve katılım şartları www.karabaglarbelediyesi.bel.tr sitesi duyurular bölümünden ulaşılabilir. Aynı zamanda 414 81 96 - 414 80 40 numaralı telefondan da Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alınabilir.

3065 sayılı Katma Değer Kanunu'nun 17. Maddesi gereği daire satışlarından Katma Değer Vergisi alınmayacak.





