Karabağlar Belediyesi ile DİSK, TİS imzaladı

Karabağlar Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş 5 No'lu Şubesi arasında yürütülen ve 880 şirket işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi süreci, coşkulu bir imza töreniyle sonlandı. Davul zurna eşliğinde halayların çekildiği imza törenine yüzlerce işçi katıldı

Törende konuşan Başkan Muhittin Selvitopu, “Biz alın teri döken, emek veren her insanın yanındayız. Emekçilerin, başımızın üstünde yeri var!” dedi. İmzalanan toplu iş sözleşmesinde işçi maaşlarına yüzde 20 oranında zam yapılırken, halen 6 hafta olarak devam edem doğum izni 8 haftaya çıkarıldı. Çalışanların öğrenim gören çocukları için ödenen ekler ile çalışan kadınların maaşlarına eklenen kreş ücreti yüzde yüz oranında artırıldı. Bunun yanı sıra yeni sözleşmede birçok alanda işçiler lehine iyileştirmeler gerçekleştirildi.

Karabağlar Belediyesi ana hizmet binası önünde gerçekleştirilen imza törenine CHP İzmir milletvekilleri Kani Beko, Ednan Arslan, Atilla Sertel, Tacettin Bayır, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, DİSK Genel İş 5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, sendika yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve yüzlerce işçi katıldı.



Çalışma anlayışımız insan odaklı



Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin yaptığı her işin insan odaklı olduğuna dikkati çekti. Başkan Selvitopu, “ İnsanın olmadığı hiçbir işin içinde olmayız. Doğayı ve çevreyi koruyan, geleceğe taşıyan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün bu çalışmaların amacı insana hizmet etmek. Aynı zamanda yaşadığımız coğrafyayı, yaşadığımız doğayı geleceğe taşımak. İşte bu çalışmalar içerisinde en büyük sorumluluğu taşıyan, en fazla alın terini döken işçi arkadaşlarımızdır, çalışma arkadaşlarımızdır. Onların bu çalışmaları özenle sürdürebilmeleri için rahat olmaları gerekir. Başka şeyler düşünmeden, yaptıkları işi en iyi yapacakları şekilde motive olmaları gerekir. Biz bu konuya özellikle önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana çalışma arkadaşlarımız arasında ayrım yapmadan, herkese eşit mesafede olarak görevimizi yapmaya çalışıyoruz” dedi.

İşçi maaşlarını hiçbir zaman aksatmadık

Bazı kişilerin, Karabağlar Belediyesi'nin çalışmalarını kötülemek adına olmadık yalanları gündeme taşımaya çalıştığına vurgu yapan Başkan Selvitopu, “Sağda solda birisi çıkıp şunu söylüyor: ‘Efendim Karabağlar Belediyesi borç içindeymiş, şöyleymiş böyleymiş, işçinin maaşını ödeyemiyormuş.’ İşçi arkadaşlarımız burada. Hangi gün maaşlarınız aksadı arkadaşlar? Bu yalanı söyleyenler biraz gözlerini açsınlar, kulaklarını açsınlar, dinlesinler. Ya da konuya şaşı bakmasınlar. Biz herkesin hakkını hukukunu koruyoruz, korumaya da devam edeceğiz. Çalışan arkadaşlarımızın yanında, Karabağlar'da yaşayan, Karabağlar'da oturan tüm yurttaşlarımızın da hakkını hukukunu koruyan bir anlayışla çalışıyoruz.Karabağlar Belediyesi'nde memurun maaşı hangi gün yatıyorsa, kadrolu işçilerimizin de, şirket çalışanı işçilerimizin de maaşını aynı gün yatırıyoruz. Bu istikrarı inşallah önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Biz Karabağlar halkından toplanan ya da bütçeden ödenekle gelen payımızı hassasiyetle kullanmaya çalışıyoruz. Bu bize verilen emanet bir görev. Bu emaneti taşırken de her şeye dikkat ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızdan da çalıştıkları sürece bunlara özen göstermesini istiyoruz” dedi.

Her zaman emekçinin yanındayız



Başkan Selvitopu, “ Biz alın teri döken, emek veren her insanın yanındayız. Emekçilerin başımızın üstünde yeri var. Alın teri dökmeden geçinmek isteyenlere ise karşıyız. Bunu yapmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz, emeğiyle çalışan işçilerimizden bunları ayıracağız. Onları uyaracağız, uymayanlara da gerekli işlemi yapmak durumundayız. Çünkü bu diğer işçilere karşı haksızlıktır. Buna müsaademiz yoktur. Karabağlar Belediyesi dar bütçesine ve yoğun nüfusuna rağmen her kuruşu yerli yerinde kullanarak ayakta duruyor. Ayakta durmaya da devam edecek. Hiçbir güç de bunun engelleyemeyecek.Bugün çalışma arkadaşlarımızla bir bütünleşme içerisindeyiz. Bir toplu sözleşmeyi en iyi şekilde sendikamızla birlikte yapmaya çalıştık. Bütçe imkânlarımızı sonuna kadar açtık. Ve şunu da düşündük. Karabağlar Belediyesi'nin hizmet anlayışının da hizmet sürecinin de akamamasına özen gösterdik. Bu anlayışla toplu sözleşmemizi gerçekleştirdik. Bu anlayış Karabağlar'da önümüzdeki dönemde de Mart'ın sonundaki baharda da devam edecek” diye konuştu.



Bu sözleşme Türkiye’ye umudu ve cesareti yayacak



DİSK Genel İş 5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara ise Başkan Selvitopu ile birlikte işçiler açısından son derece olumlu bir sözleşmeye imza attıklarını dile getirdi. Kara, “Bu toplu sözleşme hem cesareti hem umudu bir arada temsil ediyor. Cesaret ve umudun bulaşıcı olduğunu biliyorum. Bugün bu toplu sözleşme töreniyle tüm Türkiye’ye hem cesareti hem de umudu dalga dalga yayacağız. Bugün bunun mutluluğu ve sevincini yaşıyoruz” dedi.

İzmir milletvekillerinin de Karabağlar Belediyesi ve Başkan Selvitopu’nun son beş yılda yaptığı çalışmalardan övgüyle bahsederek gündemi değerlendirdikleri tören, davul zurna eşliğinde halaylarla devam etti. Başkan Selvitopu ve milletvekilleri işçilerle birlikte halay çekti.



İşçi maaşlarına yüzde 20 zam



