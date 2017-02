Karabağlar Belediyesi'nden 920 kişiye Sosyal Destek Kartı

Sosyal belediyecilik alanında da başarılı çalışmalara imza atan Karabağlar Belediyesi, 2 yıldır ihtiyaç sahiplerine verdiği Sosyal Destek Kartı’nı kullananların sayısı her geçen gün artıyor. İki yıl önce 500 aileye verilen kart, bugün 920’ye ulaştı

Karabağlar Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçede maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yönelik sürdürdüğü “Sosyal Destek Kartı’na” ilgi her geçen gün daha da artıyor. Belediyenin belirlediği rakam oranında her ay karta maddi yükleme yapılırken, vatandaşlar da bankanın anlaşmalı olduğu marketlere giderek yatırılan miktar ölçüsünde istediği ürünü marketten alabiliyor.

2 yıl önce 500 aileye verilen kartta son sayı 920’ye ulaştı. Bu sayının kısa sürede bini bulması bekleniyor.



Örnek uygulama vatandaşı memnun etti



Karabağlar Belediyesi’nin başlattığı bu örnek uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirten vatandaşlar, daha önce sadece gıda ve giysi yardımı aldıklarını, ancak şimdi Sosyal Destek Kartı ile karta yüklenen maddi oran kadar ihtiyaç duydukları ve diledikleri ürünü marketten alabildiklerini ifade ettiler. Vatandaşlar ayrıca, Karabağlar Belediyesi’ne de bu uygulamadan dolayı teşekkür ederken, sayının her geçen gün artmasından da duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



Sosyal hizmet danışmanlığı da veriliyor



Bu arada bu hizmetten faydalanmak isteyip başvuru da bulunan vatandaşlar için Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri danışmanlık hizmeti de veriyor. Vatandaşlara haklarının ne olduğu ayrıntılı olarak anlatılıp bilgilendirme yapılıyor. Bazı gerekli durumlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile de uyumlu bir çalışma gerçekleştiriliyor.