Karabağlar Belediyesi’nden, 3’üncü hayvan sağlığı merkezi

Sahipsiz sokak hayvanlarına daha iyi hizmet vermek için çalışan Karabağlar Belediyesi, 3’üncü hayvan sağlığı merkezini önümüzdeki günlerde hizmete açacak

Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü başıboş sokak hayvanları nüfus kontrolü ve halk sağlığının korunmasına yönelik önemli bir adım daha atıyor.



Kedi ve köpekler için teşhis, tedavi, ameliyat ve rehabilitasyon hizmetinin bulunduğu Uzundere müdürlük binasının yanı sıra, Üçyol Uğur Mumcu Parkı içine kedi kısırlaştırma ünitesini ekleyen Karabağlar Belediyesi, şimdi de üçüncü hayvan sağlığı merkezini Tahsin Yazıcı Mahallesi’nde bulunan Nazım Hikmet Parkı’nda açacak.



Parkta bulunan amfi tiyatronun alt kısmında bulunacak olan merkez, ilçedeki başıboş sokak kedilerinin hastalıkları ve kısırlaştırmaları ile ilgilenecek tam donanımlı bir merkez olacak.



Canlılara sahip çıkmak hepimizin görevi



Doğadaki tüm canlıların yaşam hakkı olduğunu ve bu yaşama saygı duyulması gerektiğini ifade eden Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yakın zamanda açılacak olan merkezin ulaşım konusunda vatandaşların rahatlıkla gidip geleceği bir merkez olduğunu belirterek, bu yerleşkede sokak kedilerinin hastalıklarının tedavisi, popülasyon kontrolü için kısırlaştırma, halk sağlığı için de aşılama işlemlerinin de son model cihazlarla sağlanacağını ifade etti.



