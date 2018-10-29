Karabağlar Cumhuriyet coşkusunda tek yürek

Karabağlar Belediyesi’nin her 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlediği geleneksel “Cumhuriyet Korteji” bu yıl da büyük ilgi gördü. Binlerce kişi ellerinde Türk Bayrakları’yla toplam 6 kilometrelik yolu ilk günkü heyecan ve aşkla yürürken, Edip Akbayram konseri ile coşku doruklara çıktı

Üçkuyular Fahrettin Altay Metro Durağı’ndan başlayan geleneksel Cumhuriyet Korteji’ne Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan ve Tacettin Bayır, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri, ilçedeki amatör spor kulüpleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Metrelerce uzunluğunda Türk Bayrağı'nı taşıdılar

Çoluk çocuk demeden yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde bayraklarla uzun kuyruklar oluştururken, metrelerce uzunluğundaki Türk Bayrağı da kortej boyunca el üzerinde taşındı. Kortej sırasında bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarından, bazıları ise araçlarından el sallayarak bu coşkuya ortak oldular. Havai fişek gösterilenin yanı sıra Göztepe taraftar topluluğu da meşaleler yakarak kortej boyunca vatandaşlara eşlik etti.

Üçyol Uğur Mumcu Parkı’nda büyük bir coşkuyla tamamlanan kortej bu kez yerini ünlü sanatçı Edip Akbayram konserine bıraktı. Ünlü sanatçı alanı dolduran binlerce insana en güzel şarkılarını okuyarak unutulmaz bir gece yaşattı. Başkan Selvitopu da vatandaşlarla birlikte konseri izleyerek bu coşkuya ortak oldu.

Cumhuriyet Bayramını kutladı

Gecede binlerce kişiye seslenen Başkan Selvitopu, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, “Karabağlar bugün layıkıyla Cumhuriyete sahip çıktı. İzmir’in dağlarında çiçekler açtırdınız. İnşallah hep birlikte Cumhuriyet’in 100’üncü yılını da burada coşkuyla el ele birlikte kutlarız. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye” dedi.

Karabağlar sizinle her zaman gurur duyacak

Konser sonunda Edip Akbayram’ı da verdiği müthiş performanstan dolayı tebrik eden ve çiçek veren Başkan Selvitopu, “Cumhuriyet’in sanatçılarını yürekten kutluyoruz. Edip Akbayram '70 yaşındayım' dedi ama maşallah 20 yaşındaki bir sanatçı gibi performansı var. Her zaman Karabağlar sizinle gurur duyacak ve yüreğinde yaşayacaksınız.” diye konuştu.