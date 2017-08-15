Karabağlar'da 17 Ağustos unutulmadı

Karabağlar Belediyesi, 17 Ağustos 1999'da tüm ülkeyi yasa boğan Marmara Depremi'ni unutmadı. Depremin yıldönümü olan 16 -17 Ağustos tarihleri arasında Karabağlarda iki önemli etkinlik düzenlenecek. Panel ve ertesi gün kurulacak stantlarla deprem gerçeği bir kez daha anlatılıp halkımız bilinçlendirilecek

Etkinlikler Karabağlar Belediyesi, AKUT ve İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte düzenlenecek. İlk günkü programda 'İzmir ve Deprem Gerçeği' konulu panel gerçekleştirilecek. Panelin moderatörlüğünü İnşaat Mühendisi Abdullah İncir yaparken, konuşmacı olarak İnşaat Yüksek Mühendisi Atakan Özmen, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Atilla Uluğ ve AKUT Onursal Başkanı Ali Nasuh Mahruki katılacak. Karabağlar Belediyesi ana hizmet binası konferans salonunda 16 Ağustos Çarşamba günü düzenlenecek etkinlik saat. 14.00'da başlayacak.



İkinci etkinlik Uğur Mumcu Parkı'nda



Panelin ardından ikinci etkinlik Üçyol'da bulunan Uğur Mumcu Parkı'nda 17 Ağustos Perşembe günü 12.00 ve 20.00 saatleri arasında düzenlenecek. Park alanında Karabağlar Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası, AKUT, AFAD, İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kızılay ile Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü 'Deprem Bilgilendirme Stantları' kurarak halkı bir kez daha bilinçlendirecek. Ayrıca alanda deprem sonrasında kurtarma çalışmalarında kullanılan teçhizatlar da sergilenecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise ülkemizin deprem kuşağında yer aldığını ifade ederek, hem 17 Ağustos'ta yaşanan Marmara Depremini bir kez daha gündeme getirmek hem de deprem ile ilgili halkı bilinçlendirmek amacıyla düzenlenecek olan panel ve deprem bilgilendirme stantlarına tüm vatandaşları davet etti.





