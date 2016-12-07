Karabağlar'da 2017  projeleri, muhtar ile birlikte belirlendi 

Karabağlar Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından Poligon Mahallesi'nde bulunan Karabağlar Kent Tasarım Atölyesi'nde düzenlenen toplantıya, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun yanı sıra Karabağlar Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı.
Yeni yıl projeleri
İzmir'in en büyük ilçesi olan Karabağlar'ı daha iyi yönetmek ve sorunları çözmek için düzenlenen bölgesel muhtarlar toplantısının 4'üncüsünde Başkan Selvitopu ve yetkililerle buluşan muhtarlar, tek tek söz alarak bölgelerinde yaşadıkları sorunlara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Muhtarlar bir önceki toplantıda gündeme getirdikleri sorunların önemli bir bölümünün çözülmesinden duydukları memnuniyeti de dile getirerek Başkan Selvitopu ve ekibine teşekkür etti. Toplantıda 2017 yılında yapımına başlanacak olan 5'inci etap tretuvar ve yol çalışmaları da masaya yatırıldı ve muhtarlar mahallelerinde onarılması gereken sokakları da tek tek belirtti.
Doğaya saygılı anlayışla çalışıyoruz
Muhtarları dinlerken notlar alan ve ardından da değerlendirmelerde bulunan Başkan Selvitopu, toplantıda gündeme gelen sorunlara ilişkin kısa sürede çözüm üretileceğini ifade etti. Karabağlar'ı daha düzenli, daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Selvitopu, yeni yılda yapılacak çalışmalar hakkında da muhtarları bilgilendirdi. Sokakların yenilenmesi sırasında doğaya saygılı bir anlayışla çalışmaların yürütüldüğünü ve bundan sonra yapılacak düzenlemelerde de aynı kriterin esas alınacağını ifade eden Başkan Selvitopu, yeni yapılacak park ve sokak gibi çalışmaların da mutlaka engelli vatandaşlara uygun olacağının altını çizdi.
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