Karabağlar'da 23 Nisan kutlandı

Karabağlar Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ilk ve tek çocuk bayramı olan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı coşkuyla kutladı. Törende konuşan ve çocuklara seslenen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 'Sizlerin ülkemizi bizlerden daha iyi yöneteceğinden de hiç kuşkum yok23 Nisan kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Milletin Egemenliği' dedi

Uzundere Rekreasyon Alanı'nda, Karabağlar Belediyesi ve Dokuz Eylül Rotary Kulübü'nün katkılarıyla düzenlenen etkinliğe yüzlerce çocuk katıldı. Animasyon gösterileri, atölye çalışmaları, konser ve tiyatro gösterileriyle renklenen etkinlikte çocuklar 5 saat boyunca keyifli dakikalar geçirdi. Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Nafih Butur, meclis üyeleri, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda veli ile öğrenciler katıldı.

Konuşmasına, çocukların bu ülkenin geleceği olduğunu belirterek başlayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Sizler yarın Türkiye'yi yöneteceksiniz, meclislerde olacaksınız, vali, kaymakam olup bütün bu görevleri sizler yapacaksınız. Bizler, sizleri ne kadar eğitimli ve donanımlı yetiştirirsek ülkeyi o kadar iyi yönetirsiniz. Sizlerin ülkemizi bizlerden daha iyi yöneteceğinden de hiç kuşkum yok" diye konuştu.



Yaşasın cumhuriyet



Bu bayramın önemine de değinen Başkan Selvitopu, bundan sonra da 23 Nisan'ları her yıl daha büyük coşkuyla kutlayacaklarını söyleyerek "Bunu gelecekte de sizler yaşatacaksınız. Onun için buradayız, sizleri daha iyi yetiştirebilmek için buradayız. Ve olmaya da var gücümüzle devam edeceğiz. Bu etkinlikte emeği geçen Dokuz Eylül Rotary Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Bayramınız kutlu olsun, Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Milletin Egemenliği" dedi. Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Nafih Butur ise, Rotary'nin topluma hizmet edinmeyi kendisine hedef edinmiş dernekler olduğuna dikkat çekerek, "Bizler bu hizmeti yaparken bizimle aynı mesafede birlikte çalışmak istediğimiz kamu kurumları oluyor. Bu projede de yola çıkarken Karabağlar Belediye Başkanı'nın çok büyük destekleriyle önümüz açıldı. Tüm Karabağlar Belediyesi'ne ve Başkan Selvitopu'na teşekkür ediyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Nafih Butur, Başkan Selvitopu'na teşekkür plaketi verirken, Başkan Selvitopu da Butur'a el oyması ahşap sandık hediye etti. Çocuk Bayramı coşkusu Pamuk Prenses, Miki Fare çizgi film karekterleri, palyaçolar, sihirbaz gösterileri, müzik konserleri ile renklendi. Çocuklar yaptıkları gösterilerde yeteneklerini sergilerken, konserlerle de keyifli dakikalar yaşadılar. Ayrıca çocuklar için kurulan stantlarda onlara yönelik taş boyama, kukla yapma, resim boyama, kilden heykel, bayrak yapımı ve desen çalışması da düzenlendi.

