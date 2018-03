Karabağlar'da 30 yıllık sorun çözülüyor

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Peker ve İhsan Alyanak Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, iki mahallede uygulanması planlanan imar revizyon çalışmaları hakkında bilgiler verdi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar'da uygulanacak olan imar revizyon planları hakkında bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. Karabağlar Peker ve İhsan Alyanak Mahallesi sakinlerini kapsayan toplantıda, uygulamaya girecek olan imar revizyon planları vatandaşlara anlatıldı. Belediye Başkan Yardımcıları Alev Ağrı, Hüseyin Hepşengünler, Aykut Kolatar, Güven Güngörmüş ve Ceyhan Kayhan ile mahalle muhtarlarının da katıldığı toplantıda, Etüt Proje Müdürü Zeki Yıldırım görsel sunumla bilgilendirmelerde bulundu.



Bakanlık da onayladı



Toplantıda konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar'da Türkiye'nin her ilinden insanın kardeşçe yaşadığını belirterek yerel yönetim olarak ilçede insan odaklı çalışıldığını söyledi. Karabağlar'ın en önemli sorununun çarpık kentleşme olduğunu ifade eden Selvitopu, bir kentin gelecekte sağlıklı gelişmesi için planlamanın şart olduğunu dile getirdi. Selvitopu ayrıca, Karabağlar'ın birçok bölgesinin planlamasının yenilendiğini belirterek, İhsan Alyanak, Abdi İpekçi ve Peker mahalleleri'nin 30 yıldır plansız gelişen mahalleler arasında olduğunu söyledi. Selvitopu, “Bölgenin imara açılabilmesi için gerekli olan jeolojik etütler İzmir Büyük Şehir Belediyesi tarafından tamamlandı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da onaylandı.” Dedi.

İmar revizyon planlarının bir süreç olduğunun da altını çizen Selvitopu, "Biz buraların İzmir'in seçkin yerlerinden olması arzusundayız. Bu planla buralar değer kazanacaksa, sizler kazanacaksınız. Biz bunun derdindeyiz" diye konuştu.



Halkın yanındayız



Başkan Selvitopu, bireylerin değil, halkın yanında olduklarını sözlerine ekleyerek, "Toplumsal çıkarlar her şeyin üstünde gelir. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Belediyemizin kapıları herkese sonuna kadar açık. Biz açık ve şeffaf bir belediyeyiz. Hakkı ve hukuku sağlamak zorundayız, buna da çok dikkat ediyoruz" dedi.

Peker Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda ayrıca Başkan Selvitopu, vatandaşların merak ettikleri soruları yanıtlayarak, Karabağlar Belediyesi'nin kapılarının her zaman vatandaşlara açık olduğunu yineledi.