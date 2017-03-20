Karabağlar'da acılı ailelere cenaze hizmeti

Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçedeki vatandaşları acılı günlerinde de yalnız bırakmıyor. Kurdukları taziye hizmetleri birimi ile yakınlarını kaybeden ailelerin evlerine taziye paketi götüren belediye yetkilileri, ayrıca cenazelerde ibadethane önüne vatandaşlar için ikram aracı hizmeti de sunuyor

Karabağlar Belediyesi vatandaşa verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi. İlçede yakınlarını kaybeden ailelerin yakınlarını ziyaret eden belediye ekipleri Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun başsağlığı mesajını ileterek taziye paketini sunuyor.



Belediyenin hizmetleri bununla da sınırlı kalmıyor. İlçedeki cenazelerde talep edildiği takdirde ibadethane önüne vatandaşlar için çay, meyve suyu ve su veren ikram aracının yanı sıra, vatandaşları ibadethaneden mezarlığa ulaştıran servis aracı hizmeti de sunuluyor.



Taziye evi kuruldu



Karabağlar Belediyesi ayrıca geçtiğimiz yıl Refet Bele Mahallesi'nde hizmete giren Taziye Evi'ni cenazesi olan ve yakınlarını kaybeden vatandaşların hizmetine tahsis etti. 135 kişilik alanda yakınlarını kaybeden vatandaşlar bir araya gelip Kuran-ı Kerim okuyor, ayrıca alanda toplu olarak yemek yeme yerleri de bulunuyor. Vatandaşlar, insanların sadece iyi günlerinde değil acılı günlerinde de yanında olan Karabağlar Belediyesi'ne vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Başkan Selvitopu ise acıların paylaşılarak azaldığını, Karabağlar Belediyesi olarak vatandaşların her zaman ve her konuda yanlarında olacaklarını ifade etti.



