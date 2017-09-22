Karabağlar'da Alzheimer Farkındalık Paneli

Karabağlar Belediyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği tarafından 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla düzenlenen "Alzheimer Farkındalık Paneli" Bozyaka yapıldı

Panelde Alzheimer hakkında bilgiler verilirken, ilaç kullanımının öneminden de söz edildi. Karabağlar Kent Konseyi ve Türkiye Alzheimer Derneği işbirliği ile düzenlenen panel, Bozyaka Kültür Merkezi alt salonunda izleyicilerle buluştu. Etkinlik öncesinde üstü açık otobüsle şehir turu yapan panelist ve kent konseyi üyeleri, farkındalık yaratmak için "Alzheimer 'dan korunabilirsiniz" sloganları ile vatandaşlara seslendi.

Etkinliğe Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık'ın yanı sıra Karabağlar Belediye Başkan Yardımcıları Ceyhan Kayhan, Güven Güngörmüş ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Etkinlik öncesinde Alzeimer rengi olan mor renkli bileklikler izleyicilere dağıtıldı.



Dernekle beraber verimli işler yaptık



Etkinlikte açılış konuşması yapan Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, bu tür panellerin eğitici bir rolü olduğunu ve kent konseyi olarak bu tür panellere önem verdiklerini belirtti. İzmir'in ileri yaşta insanların çok fazla olduğunu belirten Işık, "Sadece bu gün için değil ileride de önümüze çıkabilecek bir sağlık problemidir. Hepimiz bu gelecek için hazırlanmak zorundayız. Alzheimer Derneği'nin çalışmalarını çok önemsedik, dernekle beraber verimli işler yaptık" dedi.

Karabağlar Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkanı İhsan Ak da konuşmasında, farkındalık yaratmak için dernekle beraber çalışmalar yaptıklarını belirterek, insanlarımızı bilinçlendirmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.



Yaşlılık bir hastalık değildir



Doç.Dr. Nil Tekin ise Karabağlar Kent Konseyi ile çok iyi bir birliktelik gerçekleştirdiklerini belirterek, Karabağlar'ın İzmir'in en büyük ilçesi olduğunu ve çok bilinçli bir ilçe olduğunu söyledi. Alzheimer'dan korunmak için hayatın içinde olmanın önemli olduğunu, Alzheimer'ın sadece bir hastalık olmadığını belirten Tekin, "Alzheimer sadece bir hastalık değil, toplumsal da bir sorun o yüzden hepimizi ilgilendiriyor" dedi. Yaşlanan Türkiye'de giderek daha fazla görülen bir hastalık olduğunu ifade eden Tekin, "Nedeni henüz bilemediğimiz bir hastalık. Zihinsel fonksiyonlarda ilerleyici bir bozulmayla seyrediyor. Yaşlılıkta en önemli sağlık problemlerinden biri. Beklenen ömrün uzamasıyla da hastalığın sıklığı artmakta. Türkiye dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinin başında geliyor. Bunama(Demans) eşittir yaşlılık değildir. Yaşlılık bir hastalık değildir. Yaşlanmak bir hastalık süreci değil, yaşlılığı hastalıkla birlikte eşleştirmek toplumda yaptığımız en büyük hatalardan biridir" dedi.

Panelde Doç.Dr. Özge Yılmaz Küsbeci ve Uzm.Dr.Aysel Gürsoy da Alzheimer'la ilgili değerlendirmelerde bulundular. Hastalıkta erken tanı koymanın çok önemli olduğuna dikkat çektiler. Etkinlik sonrasında Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Güven Güngörmüş, Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık, Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkanı İhsan Ak ve belediye meclis üyeleri tarafından panelistlere teşekkür belgesi verildi.