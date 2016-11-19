Karabağlar'da  Azad Fazla  parkı açıldı

Geçtiğimiz Nisan ayında vefat eden Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Azad Fazla'nın ismi, Karabağlar Vatan Mahallesi'nde açılan parka verildi

Açılış töreninde konuşan Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, başta Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu olmak üzere, meclis üyeleri ve emeği geçenlere teşekkür etti. Tunç, "Azad Fazla, gerçekten bu ülkenin, bu kentin sorunlarını kendine dert edinmiş bir arkadaşımızdı. Her zaman gencecik bir insanın heyecanını taşıyordu yüreğinde. Bu yüzden hem maddi hem manevi olarak çok bedel ödediğine şahit oldum. Başta belediye başkanımız olmak üzere, belediye meclis üyeleri ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra da kentimize yararı dokunmuş insanlara yönelik ahde vefa çalışmaları devam eder" dedi.



Anıları bu parkta yaşayacak



Azad Fazla'nın, toplum yararına büyük çaba sarf eden mücadeleci bir insan olduğuna dikkat çeken Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise şunları ifade etti: "İnsanoğlunun yaşamı belli bir sürede doğanın gereği son bulmakta. Ama asıl olan yaşam süresi içerisinde insanlara hizmet için neler yaptığınız. Böyle baktığınızda, Azad arkadaşımız yaşamı boyunca toplumsal mücadelenin içinde olan ve çaba gösteren biriydi. Azad arkadaşımız insanlığa hizmet etmek ve yararlı olmak için çaba sarf eden bir insandı. Anıları burada yaşayacak. Amacımız unutmamak. Unutmamak bir ahde vefadır."

Azad Fazla'nın ailesi adına açılışta konuşan kardeşi Lokman Fazla, yapılan çalışmanın son derece saygıdeğer olduğunu belirtti. Fazla, "Ben özellikle başta belediye başkanımız olmak üzere, meclis üyelerine almış oldukları karardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Arkadaşlarına ahde vefayı gösterdiler. Önlerinde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

Karabağlar Vatan Mahallesi Muhtarı Metin Bayrak da yapılan hizmet dolayısıyla minnettar olduklarını ifade etti.

Oyun ve spor aletleri bölümünün de yer aldığı Azad Fazla'nın adının verildiği park, toplam 1100 m2 alandan oluşmakta.



