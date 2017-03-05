Karabağlar'da can dostları için ev dağıtımı

Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kedilere sıcak bir yuva sağlamak için çalışmalara devam ediyor. İlçede bulunan parklara, apartmanların bahçe kısımlarına vatandaşların istekleri doğrultusunda kedi evleri konuldu. Her geçen gün daha da yaygınlaşan projeden vatandaşlar da oldukça memnun.

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel olarak strafor malzemeden üretilen kedi evleri vatandaşların istekleri doğrultusunda dağıtılıyor. Bu evler kedileri kışın soğuktan yaz aylarında ise sıcaktan koruyarak sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlayacak.

Karabağlar ilçesi sınırları içerisinde dağıtımı yapılan kedi evleri, vatandaşların beğenisini kazanıyor. Kedi evlerini teslim alan vatandaşlar bu uygulamanın ilçedeki can dostlara verilen bir değer olduğunun altını çizerek, uygulamada emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti. Kedi evi isteyen vatandaşlar, Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan Kedi Kısırlaştırma Ünitesi'ne başvurarak istek yapabilecek.



