Karabağlar'da çöp kamyonu kasaları yenileniyor

Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından mevcut çöp kamyonlarının kasaları kullanım ömrünü tamamladığı için yenilenmeye başladı. Hijyen açısından da önem taşıyan bu uygulama tüm kamyon kasalarının yenilenmesine kadar devam edecek. İlçede bulunan 58 mahallede çöp toplama işleminin eksiksiz yapılabilmesi için günde 3 vardiya toplam 41 araç ve 135 personel ile hizmet veren Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün 500 ton çöp topluyor. İlk etapta 4 çöp kamyonu kasası yenilenirken, yeni yapılan bu uygulama vatandaşların da beğenisiyle karşılandı.
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