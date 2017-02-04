Karabağlar'da grev bitti, çöpler toplanmaya başladı

Karabağlar Belediyesi'nin şirketi KAR-BEL'de 4 gün önce başlayan grev, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılmasıyla son bulurken, ilçede çöpler de toplanmaya başladı

Yüzde 20 civarında bir zam yapılmasıyla gerçekleşen anlaşmayla birlikte DİSK Genel-İş 5 No'lu Şube'ye üye KAR-BEL çalışanları, 4 gün boyunca devam eden greve son verdi. Tekrar işbaşı yaparak ilçede birikmiş olan çöpleri toplamaya başlayan işçiler, çalışmalarına devam ediyor. İlçede yeniden temiz ve hijyenik sokakların hakim olması için tüm imkanlarını seferber eden Karabağlar Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara hız verdi. Öncelikle trafiğin yoğun olduğu İnönü, Yeşillik, Eskiizmir, Ordu, Polat, Yıldız, Hasan Tahsin, Ali Rıza Avni, Saim Çıkrıkçı gibi ana bölgeler temizlendi. Ardından da ara sokaklarda biriken tonlarca çöp toplandı. Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin tüm bölgesinde çöpler toplanıncaya kadar çalışmaların süreceğini ifade etti.



Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da görüşmeler sırasında destek olanlara teşekkür ederken, Karabağlar halkına hoşgörüsünden dolayı şükranlarını sunduğunu ifade etti. Başkan Selvitopu yaptığı açıklamada, "Belediyemize ait KAR-BEL A.Ş. ile DİSK'e bağlı Genel- İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tarafların uzlaşması ile bitmiş ve grev sona ermiştir. Bu görüşmeler sırasında yanımızda yer alarak bize destek veren Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Yönetimi ve CHP Karabağlar İlçe Yönetimine, destek veren belediye meclis üyelerimize, muhtarlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz. Ayrıca grev süresince göstermiş olduğu hoşgörüden ötürü de tüm halkımıza şükranlarımızı sunarım" dedi.