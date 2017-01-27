Karabağlar'da işgaliyeye karşı ortak denetim

Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde işgaliye'ye karşı ortak denetim yaptı. İlçedeki vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşaması, trafik kazaları ve kaldırım işgallerine neden olacak unsurları ortadan kaldırmak ve daha iyi bir Karabağlar için söz konusu denetim ve uyarılar devam edecek

Karabağlar ilçesinde vatandaşların en yoğun olduğu Ordu, Polat, Ant ile Saim Çıkrıkçı Caddesi'nde, Karabağlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ortak denetim gerçekleştirdi. Toplam 4 ekip aracı ve 24 memurun görev aldığı denetimlerde ekipler kaldırım üzerinde bulunan, trafiği ve yaya geçişini engelleyen levha, saksı, reklam tabelası, elektronik tartıları ile seyyar satıcıların tezgahlarını topladı. Kurallara uymayan esnafı uyardı.



Mesaiden gece 24.00'e kadar



Karabağlar Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ayrıca, 6 karakol ve 60 zabıta memuruyla sabah mesai saatinden gece saat 24.00'a kadar vatandaş şikayetlerini almaya ve bu doğrultuda çalışmalara devam ediyor. Vatandaşlar şikayet halinde www.karabaglar.bel.tr adresinden kendilerine en yakın zabıta karakolunun telefon numarasını arayarak şikayetlerini iletebilirler. İlçedeki vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşaması, trafik kazaları ve kaldırım işgallerine neden olacak unsurları ortadan kaldırmak ve daha iyi bir Karabağlar için söz konusu denetim ve uyarılar devam edecek. n Sercan Engerek







