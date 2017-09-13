Karabağlar'da isyan: Risk yok, rant var!

Karabağlar Kentsel Dönüşüm Projesi'nde evlerinin bulunduğu alanın risk taşımadığı gerekçesiyle 2015 yılında iptal davası açtıklarını söyleyen Dernek Başkanı Halil Ecevit, '27 Eylül'de Ankara'da görülecek davaya müdahil olmak istiyoruz. Bugün Danıştay 14. Daire'ye başvuruda bulunacağız' dedi

Karabağlar'da isyan: Risk yok, rant var!
Zeynep Kaya- Karabağlar'da yaşayan ve binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren Karabağlar Kentsel Dönüşüm Projesi'nde halk ve dönüşüm kararı verenler arasında hala çözüm bulunamadı. Referandum öncesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Karabağlar'da İzmirlilere seslenen Başbakan Binali Yıldırım, kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde İzmirlilere yeni projelerin müjdesini vermişti. Karabağlar'da gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin ayrıntılarını Bakan Özhaseki açıklarken, Başbakan Yıldırım ise "İstanbul'un Marmaray'ı varsa İzmir'in olmaz mı? İstanbul'un tüp geçidi varsa İzmir'in olmaz mı? Hepsi olacak. Çok çalışacağız 16 Nisan'a kadar sıkılmadık el bırakmayacağız. Bugün temelini attığımız kentsel dönüşüm projesinde yapılacak konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuşmuştu. Kentsel dönüşüm alanına tabi olan alanların risk taşımadığını öne süren halk ise mağdur oldukları gerekçesiyle aynı gün içinde mahkeme önünde hak arama girişiminde bulunmuştu. Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı temel atma töreni sonrası 500 hektarlık alanda henüz bir yıkım başlatılmadığını dile getiren Karabağlar Hak Arayanlar Derneği Başkanı Halil Ecevit, 'Riskli alanların iptali için bölge halkı 2015 yılında iptal davası açmıştı. 2016 yılında bu davayı yakından ilgilendiren torba kanun çıktı. Bu yüzden halk davaya müdahil olamıyor. Mahkemeler halka kapatıldı. Bugün yaklaşık 300 kişiyle beraber, riskli alanların iptali ve davaya müdahil olarak katılabilmek için Danıştay 14. Daire Mahkemesi'ne başvuruda bulunacağız' diye açıkladı.


Sebepsiz mağduriyetle riskli alan ilan ettiler


Karabağlar Kentsel Dönüşüm Projesi'ne dahil olan yaklaşık 540 hektarlık alanın risk taşımadığını öne süren Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği Başkanı Halil Ecevit, 'Buralarda hiçbir riskli alan göremedik. Bir yerin riskli alan olabilmesi için zemin analizlerinin, etütlerinin yapılması gerekiyor. Buraların riskli alan ilan edilmesi üzerine gerekçelerini ve neye dayandıklarını sorduk. Bugüne kadar ne raporla ne sözlü yolla bize bunu açıklayamadılar. Buralar müstakil yapılar, büyük bir rant getirisi var. Bu yüzden buralarda yaşayan halkı sebepsiz yere mağdur ederek, bölgeyi riskli alan ilan ettiler. Bu kentsel dönüşüm projesine, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanı olarak baktılar. Gerçek dışı verilerle riskli alan ilan edildi.' diye konuştu.
 

'Torba kanunla mahkemeler halka kapatıldı'


Riskli alanların iptali için bölge halkı olarak 2015 yılında mahkemeye iptal davası açtıklarını ifade eden Ecevit, 'Bu davaya ilişkin 2016'da torba kanun çıktı. Bu kanundan dolayı halk davaya müdahil olamıyor. Mahkemeler halka kapatıldı. Dava sürecinde haklarımızın kısıtlanacağı gerekçesiyle, bu davaya ivedi olarak müdahil olmak istiyoruz. Olur da mahkeme bu davayı açanların aleyhinde bir karar verirse, kendi haklarımızın ihlal olmaması için böyle bir girişimde bulunacağız. Çünkü davanın olumlu veya olumsuz sonucu direkt bizi etkileyecek. Riskli alanların iptali için 2015 yılında açtığımız dava 27 Eylül'de Ankara'da görülecek. Bu davaya müdahil olarak katılabilmek için yaklaşık 300 kişilik bir gurupla, bugün Danıştay 14. Daire'ye  başvuruda bulunacağız' diye kaydetti.


'Rızanın alınması gerek'


Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği Başkanı Halil Ecevit, 'Kentsel dönüşüme dahil 540 hektar alanla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumlu olduğu için, bu bakanlığa karşı 4 tane dava açmıştık. Bizi ilgilendiren 540 hektarlık alanın risk taşımadığını öne sürdük. Risk yok, rant var. Buralarda henüz bir yıkım olmadı. Dava devam ediyor ve halk kentsel dönüşüme izin vermiyor. Asıl mesele buradaki insanların hayatını sağlıklı sürdürebilmelerini sağlamak değil. Öyle bir niyet olsaydı biz bu kentsel dönüşüme çoktan katılırdık. Burada risk taşıyan bir yer olsaydı oranın şu ana kadar çabucak yok edilmesi gerekirdi. Hakkaniyetli bir dönüşüm olması için halka danışılması, halkın istek ve talepleri doğrultusunda rızalarının alınması gerek' dedi.
Etiketler; #izmir #karabağlar #kentsel dönüşüm
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