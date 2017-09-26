Karabağlar'da kış kurs kayıtları 6 Ekim'de bitiyor

Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek mesleki ve hobi kurslarına kayıtlar başladı

Ücretsiz olacak kurslara son başvuru 6 Ekim. Karabağlar Belediyesi'nin her yıl düzenlediği kurslara özellikle gençler ve kadınlar yoğun katılım gösteriyor. Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilecek kurslar, aynı zamanda bireylere meslek kazandırmak açısında da ayrı bir önem taşıyor.



MEB onaylı sertifika



Bu yıl düzenlenecek olan hobi kursları kapsamında el sanatları, iğne oyası, dikiş, nakış ve giyim kursları, bilişim ve eğitim kursları içersinde ise web tasarım, okuma-yazma, yabancılara yönelik Türkçe seviye kursu, İngilizce, bilgisayar destekli ön muhasebe kursları bulunacak. Mesleki eğitim kurslarında ise işaret dili, hasta kabul işlemleri kursu, özürlü bakım, aşçı yardımcılığı, pasta çırağı, çocuk bakımı elemanı, manikür-pedikür, cilt bakım, temel makyaj ve saç bakımı ve yapımı kursları yer alacak.

Karabağlar Belediyesi'ne ait Eskiizmir, Esendere, Cennetçeşme, Aydın, Aşık Veysel, Eserkent, Refet Bele, Özgür ve Limontepe Semt Merkezleri'nde verilecek olan kursları bitirenlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika da verilecek.



