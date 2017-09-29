Karabağlar'da minibüs kazası: 3 kişi yaralandı

İzmir Karabağlar İlçesi'nde, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi

Kaza, dün akşam saatlerinde Yeşillik Caddesi Paşaköprü Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, Mehmet S. (25) yönetimindeki 35 M 8738 plakalı yolcu minibüsü ışık ihlali yaparak, yolun karşısına geçmek isteyen Uğur D. (24) yönetimindeki 35 DC 5860 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen minibüs, yol kenarında bekleyen 15 yaşındaki Yaren Yağmur Çankaya'ya da çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Deniz Pürateş, minibüsteki Mehmet Özkan (19) ile Yaren Yağmur Çankaya yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Pürateş ve Özkan'ı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne, Çankaya'yı ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



