Karabağlar'da muhtar dinlendi; sorunlar azaldı

Karabağlar'da mahallelerdeki sorunları yerinde belirlemek, muhtarlarla daha güçlü iletişim kurarak yaşanan sorunları yakından takip edip daha iyi hizmet üretebilmek amacıyla 3 yıl önce başlatılan bölgesel muhtarlar toplantısı amacına ulaştı

Toplam 58 muhtarın 6 bölgeye ayrıldığı bölgesel muhtarlar toplantısında 4'üncü etap tamamlanırken, mahallelerdeki sorunlar da ciddi oranda azaldı. Başkan Selvitopu, 3 yıl içerisinde 24 ayrı toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. Selvitopu ayrıca, bölgesel muhtarlar toplantılarının dışında da sık sık muhtarları ziyaret ederek muhtarları dinlemeye devam ediyor. Kurulan güçlü iletişimden oldukça memnun olan mahalle muhtarı da toplantıların verimliliğine dikkat çekiyorlar.



Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu başta olmak üzere, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eksiksiz katıldığı toplantılarda muhtarların gündeme getirdiği taleplerin önemli bir bölümü yerine getirilirken diğer talepler de titizlikle incelemeye alındı. Muhtarlar özellikle yol çalışmaları, kaldırım düzenlemeleri, yeni parkların ilçeye kazandırılması ve mevcut parkların bakımı gibi konularda görüş ve önerilerini dile getirdiler. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, başkan yardımcıları ve birim müdürleri muhtarların taleplerini tek tek not alarak sorunlara kısa sürede çözüm üretti.



Muhtarlar, ikinci meclisimiz



Karabağlar Belediyesi'nin farklı bölgelerinde düzenlenen toplantıların amacına değinen Başkan Selvitopu, muhtarlarla iletişim ve koordinasyona büyük önem verdiklerini dile getirdi. Toplantıların yapılan işlerin gözden geçirilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Selvitopu, koordinasyon toplantılarının devam edeceği bilgisini verdi. Selvitopu ayrıca, sorunları daha iyi saptayarak, daha iyi hizmet vermek istediklerini belirterek, 'Teşhisler doğru konulursa, arkasından da tedavi daha iyi gelir. Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız. Aynı zamanda da ikinci meclisimiz' dedi.



Muhtar binaları yenilendi, yeni mobilya ve klimalar takıldı



Karabağlar Belediyesi, düzenlenen toplantılarla bir yandan muhtarların taleplerini yerine getirirken diğer yandan da ilçedeki muhtarların daha rahat koşullarda hizmet vermesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son üç yıl içerisinde bazı muhtarlık ofisleri yenilenirken, bazıları da yeniden yapıldı. Ayrıca ofislerin mobilya ve klima ihtiyaçları da yine Karabağlar Belediyesi tarafından karşılandı.



