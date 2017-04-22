Karabağlar'da su kesintisi uygulanacak

İZSU Genel Müdürlüğü, Tahtalı Barajı’nın suyunu Buca ilçesine aktaran içme suyu isale hattını yeniledi. Karabağlar üzerinden Buca’ya su aktaran hattın pompa istasyonuna bağlantısı yapılacağından 24 Nisan Pazartesi günü saat 14.00 ile 25 Nisan 2017 Salı 04.00 arasında Karabağlar’ın Bozyaka, Gülyaka, Bahar, Kazım Karabekir, Refet Bele, Sevgi, Günaltay, Barış, Doğanay, Reis, Vatan, Ali Fuat Cebesoy, Tahsin Yazıcı, Esenlik mahallelerinde su kesintisi yapılacak.
İzmir Karabağlar'da pazartesi günü su kesintisi uygulanacak
İZSU Genel Müdürlüğü, Tahtalı Barajı’nın suyunu Buca ilçesine aktaran içme suyu isale hattını yeniledi. Karabağlar üzerinden Buca’ya su aktaran hattın pompa istasyonuna bağlantısı yapılacağından 24 Nisan Pazartesi günü saat 14.00 ile 25 Nisan 2017 Salı 04.00 arasında Karabağlar’ın Bozyaka, Gülyaka, Bahar, Kazım Karabekir, Refet Bele, Sevgi, Günaltay, Barış, Doğanay, Reis, Vatan, Ali Fuat Cebesoy, Tahsin Yazıcı, Esenlik mahallelerinde su kesintisi yapılacak.