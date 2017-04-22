Karabağlar'da su kesintisi uygulanacak

İzmir Karabağlar'da pazartesi günü su kesintisi uygulanacak

Karabağlar'da su kesintisi uygulanacak

İZSU Genel Müdürlüğü, Tahtalı Barajı’nın suyunu Buca ilçesine aktaran içme suyu isale hattını yeniledi. Karabağlar üzerinden Buca’ya su aktaran hattın pompa istasyonuna bağlantısı yapılacağından 24 Nisan Pazartesi günü saat 14.00 ile 25 Nisan 2017 Salı 04.00 arasında Karabağlar’ın Bozyaka, Gülyaka, Bahar, Kazım Karabekir, Refet Bele, Sevgi, Günaltay, Barış, Doğanay, Reis, Vatan, Ali Fuat Cebesoy, Tahsin Yazıcı, Esenlik mahallelerinde su kesintisi yapılacak.


 

Etiketler; #izmir #su kesintisi #karabağlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.