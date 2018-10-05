Karabağlar'da temizliğe dev yatırım

Daha temiz ve daha sağlıklı bir Karabağlar için günde üç vardiya ile çalışan Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, filosuna kattığı yeni araçlarla ilçede daha etkin hizmet verecek. 6 yeni çöp kamyonunun yanı sıra, 1000 adet de yeni konteynır alan Karabağlar Belediyesi, temizliğe 3 milyon liralık yatırım yaptı

Karabağlar'da halk sağlığına önem vererek, temizlik işlerinin ilçede daha etkin bir şekilde yürütülmesi için çalışmalarını sürdüren Karabağlar Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ndeki araç filosuna 6 yeni çöp kamyonu alımı gerçekleştirdi. Devlet Malzeme Ofisi'nden(DMO) alınan 4 adet 5 tonluk ve 2 adet de 8,5 tonluk çöp kamyonunun da filoya dahil olmasından sonra, araç sayısını 56 ya çıkaran Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede temiz ve hijyen ortamı korumaya ve sağlamaya devam edecek.Temizlik İşleri Müdürlüğü ayrıca, 1000 adet de yeni konteynır alarak ilçedeki kullanılmaz hale gelen çöp konteynırlarının değişimine başladı.

Başkan Selvitopu yerinde inceledi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne yaptığı ziyarette araçları ve konteynerleri yerinde inceledi. Başkan Selvitopu'na, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, KARBEL Müdürü Yakup Tendriç ve Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Aras ile işçiler de eşlik etti.

Temizlikte tasarruf olmaz

Başkan Selvitopu, belediyenin dar bütçesine rağmen halka hizmet için alımların yapıldığını belirterek sağlıkta tasarruf yapılmayacağına dikkat çekti. Selvitopu, “Karabağlar’ın 58 mahallesinde diğer hizmetlerimiz gibi temizlik konusuna da oldukça özen gösteriyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için çok önemli. Sosyal belediyecilik anlayışı çalışan bir belediyeyiz. Eğitim ve sağlıkta tasarruf olmaz. Dolayısıyla dar bütçemize rağmen temizlik konusunda da her türlü yatırımı yapmaya devam edeceğiz.” Dedi.