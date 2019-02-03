Karabağlar'da trafiği rahatlatan alanlar yıpılıyor

Yeşilyurt Reis Mahallesi’nde bulunan ve iki yolun bağlantısını kapatan bina önce Karabağlar Belediyesi tarafından kamulaştırıldı, ardından yıkımı gerçekleştirildi. Binanın yıkımına Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da katılarak çalışmaları yerinde inceledi

Karabağlar'da trafiği rahatlatan alanlar yıpılıyor
03 Şubat 2019 Pazar 15:47

Başkan Muhittin Selvitopu Yeşilyurt Reis Mahallesi 9038 sokak üzerinde bulunan binanın iki yolun bağlantısını kapattığını belirterek, “Bina’nın yıkılmasıyla birlikte yolun bağlantısı da sağlanmış olacak ve trafik rahatlayacak. Ayrıca binanın arka planı imar planlarında park alanı olarak gözüküyor. Burada hem yol düzenlemesi, hem park düzenlemesi yapılarak en azından orada yaşayan yurttaşlarımızın nefes alması sağlanacak” dedi. Yıkıma Belediye Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin yanı sıra Reis Mahalle Muhtarı Ali Şen de katıldı.

Etiketler; #karabağlar #trafik
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