Karabağlar'ın şampiyonları

Karabağlar Belediyesi ve Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen 'İzmir Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası' sona erdi. Turnuvada kazananlara ödüllerini Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ile satranç federasyonu yetkilileri verdi.

Karabağlar'ın şampiyonları
25 Aralık 2018 Salı 13:23

Uzundere Rekreasyon Alanı Aqua Yaşam Havuz Kafe'de düzenlenen ve 2 gün süren turnuvaya 13-18 yaş kategorisinde toplam 127 sporcu katıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun açılış hamlesiyle başlayan turnuvanın finalinde kazanan sporcular madalya ve kupalarına kavuştu.

Satrancı yaygınlaştıracağız

Turnuvada konuşan Başkan Muhittin Selvitopu, bir toplumun gelişmesinin en önemli etkenlerinin bilimde, kültürde sanatta ve sporda ileri gitmek olduğunu belirterek, "Satranç da insan beynini geliştiren bir spor dalıdır. Bunun ülkemizde çok daha yaygınlaştırılması lazım. Dünya ile rekabet edebilmek çok daha ilerileri görmekle mümkün. İşte bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de çok iyi bir satranç oyuncusuydu. Bu ülkenin ilerilerini görmüş bir insandı. Ben katılan tüm sporculara bu ve bundan sonraki turnuvalarda başarılar diliyorum" dedi.

Etiketler; #karabağlar belediyesi #Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği #muhittin selvitopu
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