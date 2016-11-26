Karabağlar ve Bornova'da su kesintisi

İZSU Genel Müdürlüğü, Karabağlar Gülyaka ve Bornova Tuna Mahallesi’nde özelliğini yitirmiş, eski branşman hatlarını yenileyecek

Bu çalışmalar nedeniyle Karabağlar Gülyaka Mahallesi’nde 28 Kasım 2016 ile 16 Aralık 2016 tarihleri saat 13.00 ile 16.00 arasında, Bornova Tuna Mahallesi’nde 28 Kasım 2016 ile 28 Aralık 2016 tarihleri 13.00 ile 16.00 arasında belirtilen sokaklarda 3’er saatlik su kesintisi uygulanacak.



Karabağlar Gülyaka Mahallesi



Eski İzmir Cad. No:162-296 arası, Saim Çıkrıkçı Cad.No: 71-127 arası, 2918, 2931, 2948, 2949, 2950, 2951, 2954, 2955, 2956, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2969/1, 2970, 2971, 2971/1, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2999, 3000, 3000/1, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3019, 3021, 3021/1, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3035, 3036, 3038 sokaklar.



Bornova Tuna Mahallesi



Fatih Cad. No: 2-144 arası, Kamil Tunca No: 81-91arası, Yavuz Selim Caddesi, 5417, 5417/1, 5418, 5424, 5425, 5426, 5428, 5429, 5430, 5431, 5432, 5501, 5502, 5502/1, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5511/1, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 5521, 5522, 5522/1, 5523, 5523/1, 5524, 5525, 5529, 5530, 5531, 5531/4, 5532, 5639/1 sokaklar.

