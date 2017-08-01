Karabağlar, yeni kent meydanı şekillendi

Karabağlar Belediyesi'nin, Cumhuriyet ve Konak Meydanı'ndan sonra İzmir'in üçüncü büyük meydanına imza atmak için düzenlediği 'Ulusal Kent Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması' sonuçlandı

Karabağlar Belediyesi'nin İhsan Alyanak Spor Salonu ile İhsan Alyanak Bulvarı arasında kalan 42 bin metrekarelik alan üzerinde yapacağı 'Ulusal Kent Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması'na yoğun bir katılım oldu.

Yapılan titiz değerlendirme sonucunda 73541 numaralı 4 sıra numaralı Ebru Yılmaz (Y. Mimar) (DEÜ), Uğur Bozkurt (Y. Şehir Plancı) (DEÜ), Asiye Asil Yurtsev (Peyzaj Y. Mimarı) (Ege Üni.), Nilcan Solak (Mimar) (Yaşar Üni.), Aslıhan Çevik (Mimar)(Yeditepe Üni.), Merve Çelik (Öğrenci) (İYTE), Beyza Beydilli (Mimar) (İYTE)'den oluşan proje birinci olurken, 2.liği 13502 numaralı 10 sıra numaralı proje ve 3'cülüğü ise 13759 numaralı 8 sıra numaralı proje elde etti. Yarışmada mansiyonları 27816 numaralı 12 sıra numaralı proje, 21470 numaralı 22 sıra numaralı proje ve 42153 numaralı 29 sıra numaralı proje kazandı. Ayrıca 6, 13, 21 ve 30 sıra numaralı 4 proje de jüri tarafından satın almaya değer görüldü.





Karabağlar halkına hayırlı olsun



Ulusal düzeyde toplam 35 proje ekibinin katıldığını ifade eden Başkan Muhittin Selvitopu, 'Karabağlar'ımıza ve İzmir'e hayırlı olsun. İzmir'e, Konak ve Cumhuriyet Meydanlarının ardından üçüncü büyüklükteki bir meydan kazanılmış olacak. Bunu da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştireceğiz. Yarışmaya katılanları kutluyorum, ödül alanlara başarılar diliyorum' diye konuştu.

Kente kazandırılacak bir meydan projesinin ulusal düzeyde açılan bir yarışma sonucuyla tespit edilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Selvitopu, 'Jüri Başkanı ve üyelerine, bürokratlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda meydan projesi hayata geçecek ve Karabağlar da kendi meydanına kavuşmuş olacak. Bundan sonra da bu tür benzer çalışmalarda yarışma düzenleyerek projeleri tespit etmeyi düşünüyoruz' diyerek sözlerini noktaladı.







