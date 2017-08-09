Karabağlar’a modern semt merkezi

İlçede yaptığı projelerle her kesime eşit hizmet götüren Karabağlar Belediyesi, semt merkezi sayısını daha da arttırıyor. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun da özellikle üzerinde durduğu ve önem verdiği semt merkezlerine şimdi de Barış Semt Merkezi ekleniyor. Söz konusu semt merkezi taziye evi, dershane, çok amaçlı salon gibi özellikleriyle modern bir tesis olarak hizmet verecek

Barış Mahallesi’nde yakın bir zamanda ihaleye çıkacak olan “Barış Semt Merkezi” 5 kattan (bodrum, zemin ve 3 kat) oluşacak. Toplam inşaat alanı 971 metrekarelik alanın zemin katında 150 kişilik taziye evi, 1. katında dershane ve 3 adet derslik, 2. katında kadınların el becerilerini geliştirecekleri 5 adet kurs odası, son katta ise kadınların aerobik, sinema, her türlü gösterilerini yapabilecekleri toplam 200 kişilik çok amaçlı salon yer alacak. Barış Semt Merkezi, ihaleye çıktıktan sonra yer tesliminin ardından 360 iş gününde tamamlanacak.

Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ve halen hizmet veren Limontepe, Eskiizmir, Özgür, Aydın, Cennetçeşme, Aşık Veysel, Esendere ve Refet Bele semt merkezlerine yakın bir zamanda Barış Semt Merkezi de eklenecek.



Amacımız her mahalleye bir semt merkezi



Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, semt merkezlerinin önemine değinerek, semt merkezlerinin vatandaşla belediye arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi. Selvitopu, kadınların sosyal yaşama aktif olarak katılmalarını son derece önemsediklerini de belirterek, “ Belediye olarak bundan sonra da semt evlerine gereken desteği vermeyi sürdüreceğiz. Semt evlerinde gerçekleştirilen kurs ve eğitimlerle vatandaşlarımıza daha yakından hizmet vereceğiz. Bundan sonraki amacımız bütün mahallelere birer semt merkezleri kurmak. Barış Mahallesi’ndeki semt merkezi de modern bir işleve sahip olacak” diye konuştu.

