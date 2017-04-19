Karabağlar’da 4 yıllık sorun çözülüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’yi Ankara’da ziyaret eden Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, riskli alan ilan edilen Aşık Veysel, Osman Aksüner ve Aydın Mahallesi’nin bir bölümünü kapsayan ve 4 yıldır çözülemeyen kentsel dönüşüm sorununun önünün açıldığını müjdeledi.



Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Aşık Veysel Mahallesi Mahalle Muhtarı Ahmet Tuna, Osman Aksüner Mahalle Muhtarı Murat Toprak, Karabağlar Belediyesi Etüd Proje Müdürü Zeki Yıldırım ile birlikte Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüştü.



Karşılıklı görüş alışverişinde bulundular



Ziyarette Başkan Selvitopu, Aşık Veysel, Osman Aksüner ve Aydın mahallelerinin bir bölümünü kapsayan riskli alan konusunu Bakan Özhaseki ile görüştü. Yapılan görüşmede şu ana kadar yaşanılan süreçler, riskli alan ilan edildikten sonra yaşanılan sorunlar anlatıldı. Görüşmede ayrıca, söz konusu sorunların çözümü olarak da öneri ve rapor Bakan Özhaseki’ye sunuldu. Bakan Özhaseki çalışmaları olumlu değerlendirerek, “desteğe hazırız” mesajı verdi. Belediye Başkanı Selvitopu ve Bakan Özhaseki, imar uygulamaları, kentleşme ve imar planları konusunda da karşılıklı görüş ve fikir alışverişinde bulundular.



Çalışmalar tamamlanıp Bakanlığa gönderilecek



Yapılan görüşmeler sonunda Karabağlar Belediyesi, bu alanın imar planları çalışmalarını tamamlayıp onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderecek. Belediye tarafından bu bölgenin gelişmesi için önem arz eden özellikle 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı çalışmalarının en geç 1 yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor. Planların gönderildikten sonra Bakanlık da çalışmaları değerlendirip imar planlarını onaylayacak.



Yerinde dönüşüm çok önemli



Görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yerinde dönüşümün önemine vurgu yaptı. Başkan Selvitopu, “Vatandaşların en büyük beklentisi yerinde dönüşümü sağlayacak, şu ana kadar ki mağduriyetlerini giderecek bir plan çalışması olması yönünde. Yapılacak çalışmada da kimse mağdur olmayacak. Hak sahiplerinin hak ve hukukunun korunmasına özen gösterilecek.” diye konuştu.



Başkan Selvitopu’nun Bakan Özhaseki’yi ziyaretinde AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan ve üst düzey bürokratlar da yer aldı.