AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Mahruki ve ekibi kendilerine yer tahsisi yapan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu makamında ziyaret etti. AKUT İzmir ekibinin kuruluşunun 10., derneğin de 20. yılını kutladıklarını belirten Mahruki, 'Karabağlar Belediye Başkanımızın bize ilçenin en güzel noktasından yer armağan etmesinden dolayı mutluluk duyuyor ve kendisine çok teşekkür ediyoruz. Burada kurulacak AKUT İzmir merkezi sayesinde çok daha büyük verimliliğe, çok büyük hıza ve çocuklar da daha kısa sürede yeni imkanlar ve fırsatlara kavuşacak. Özellikle Karabağlar İzmir ve çevresine çok büyük katkı sağlayacak' diye konuştu.



Türkiye için önemli bir merkez olacak



AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin afet durumunda anında müdahale edebilen gönüllülerden oluşan bir kurum olduğunu ifade eden Başkan Muhittin Selvitopu da 'Biz AKUT'a eğitim ve diğer faaliyetlerini gösterebilecekleri bir yerin tahsisinden dolayı çok memnunuz. Önümüzdeki günlerde AKUT ile bir protokol yapıp belediye meclisinden de onay aldıktan sonra bu projeyi hayata geçireceğiz. Burası hem İzmir hem de Türkiye için önemli bir merkez olacak. AKUT'ta çalışan arkadaşlarımızın hepsi gönüllü arkadaşlarımız. Gönüllülük çok önemli bu ülkede. Biz de belediye olarak onlara destek vermekten mutluluk duyacağız' dedi.



Teşekkür plaketi



Nasuh Mahruki konuşmaların ardından Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na teşekkür plaketi ile kendi yazdığı 'Vatan lafla değil, eylemle sevilir' kitabını hediye etti. Ziyarette AKUT İzmir Lideri Alper Özkarakaş, AKUT Vakfı Başkanı Jülide Ergin ile AKUT İzmir ekibinden Murat Çamoğlu ile Murat Aras da hazır bulundu. Başkan Muhittin Selvitopu da Nasuh Mahruki'ye Karabağlar'a özgü el oyması ahşap sandık hediye etti.



12 ay yaşayan bir merkez olacak



Bozyaka'da kurulacak AKUT İzmir Merkezi'nde 12 ay boyunca eğitimler, seminerler, arama kurtarma fotoğraf sergileri olacak. Ayrıca bugüne kadar yapılan çalışmalardan oluşan bir müze, eğitim merkezi ile eğitim salonu yer alacak. Özellikle okullarda okuyan öğrenciler burayı ziyaret ettikten sonra eğitim salonunda eğitim alabilecekler.



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