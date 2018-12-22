Karabağlar’da “Kadınlar Şöleni”

Kadınların Gücü Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin (KADGÜÇ) düzenlediği “Kadınlar Şöleni” büyük ilgi gördü.

Karabağlar’da kadınlara yönelik organizasyonlar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Muhittin Selvitopu, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin “Yerel Yaşamda Kadın - Erkek Eşitliği” sözleşmesine imza atmıştı. Selvitopu, bu kez de Kadınların Gücü Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin (KADGÜÇ) düzenlediği “Kadınlar Şöleni”ne katıldı.

‘Kadının bulunduğu yerde saygı vardır’

Şölende konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, burada kadınlarla bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, yerel yönetim olarak yaptıkları tüm çalışmalarda ayrımsız hizmet vermeye çalıştıklarının altını çizdi. "Kadının bulunduğu yerde saygı vardır" diyen Başkan Selvitopu “Belediye olarak da bizim önceliğimiz kadınlardır. Özellikle semt merkezlerindeki uygulamalarda bunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah Karabağlar’da kadınların etkilerini daha fazla arttırırız” diye konuştu.

Sertifikalarını verdi

Konuşmanın ardından kadınların haklarını bilmeleri ve öğrenmeleri amacıyla düzenlenen “Kadının İnsan Hakları” konulu eğitimi alan ve başarılı olan kadınların sertifikalarını Başkan Muhittin Selvitopu verdi. Selvitopu, “Kadınlara ne kadar fırsat verilip toplumun içinde olurlarsa biz de o derece gelişiriz.” diyerek sertifika alan kadınları tebrik etti.