Karabağlarda kedilere sıcak yuva

Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, aşırı soğuk havalarda sokak kedilerini soğuktan korumak amacıyla kedi evleri dağıtımına tekrar başladı

Karabağlar Belediyesinin, sokak hayvanları için yaptığı çalışmalar arasında yer alan kedi evi dağıtımı, yerel hayvan koruma gönüllüsü vatandaşlar ile muhtarlara teslim edilmeye başlandı. Belediye ekipleri tarafından ısı yalıtım malzemesi strafordan yapılan ve kedileri kışın soğuktan koruyacak olan 250 kedi evi, Karabağlar ilçesindeki çeşitli parklara konularak vatandaşların gözetiminde bulunacak.



Kedi evlerini alan vatandaşlar da bu uygulamadan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, sokak kedilerine verdikleri değer için belediye yetkililerine teşekkür ederken, yetkililer ise kedi evi isteyen vatandaşların 4148189 numaralı telefonu arayabileceklerini ifade ettiler.

















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