Karabağlar’da tüm pazaryerleri denetimde

Karabağlar Belediyesi, bir yandan ilçeye daha modern pazar- yerleri kazandırmaya devam ederken, diğer yandan da mevcut pazaryerlerini daha sağlıklı ve hijyen kurallarına uygun bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki pazaryerlerini sürekli denetim altında tutuyor

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryerlerindeki ürünlerin daha hijyenik ortamda satışa sunulması, vatandaşların daha sağlıklı koşullarda alışverişlerini yapması için kontrollerini sürdürmeye devam ediyor. Belediye ekipleri, önceki gün Yunus Emre Pazaryeri’nde denetim yaptı. Denetimler kapsamında pazarcılara bu dönem verilen pazaryeri kimlik kartlarının kontrolü, tezgah sınır kontrolü ile ürünün ne kadar olduğunu eksiksiz gösteren etiket kontrolleri yaptı. Haftanın 3 günü açık olan Cumartesi 505, Çarşamba 485 ve Pazartesi(tuhafiye) 274 tezgahın yer aldığı Yunus Emre Pazaryeri’nde esnaf ve vatandaşlar da zabıta ekiplerinin yaptığı çalışmalardan bir hayli memnun durumda olduklarını belirtirken, zabıta ekipleri ise bu çalışmaları ilçenin 11 farklı pazaryerinde de uyguladıklarını, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyen koşullarında alışverişlerini yapması için çalışmalara devam edeceklerini ifade ettiler. Bu arada zabıta ekipleri pazaryerine yakın alanlarda işgaliye çalışmalarına devam ediyor. Yunus Emre Pazaryeri'ne yakın Sırrı Atalay Caddesi üzerindeki kamusal alanlarda işgaliye yapan esnafa “Kabahatler Kanunu"na göre ceza uygulaması yaptı.