Uzundere Köyü’nde düzenlenen ve eğitmen Oylum Gökçen Şarlak tarafından verilen “Lider Kadınlar Eğitimi” programı ile kadınların toplumda yer edinmelerini sağlamak, örgütlenerek birlikte karar almak, çözüm üretebilmek ve kooperatifçilik çalışmalarının önemini algılamak gibi haftada 2 gün toplam 16 oturum eğitim verilecek.



Katılımcı Eğitim



Uzundere Köyü kadınlarının da farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalara yoğun ilgi gösterdiği eğitimde, kadınların bu konu ile ilgili ayrıca fikirlerini söyleyerek daha katılımcı, aynı zamanda birer lider olmaları hedefleniyor. Çalışmaların sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlara KEDV(Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) tarafından sertifikaları verilecek.



Kavacık önemli bir örnek



Karabağlar’a bağlı Kavacık Köyü kadınlarının kooperatif olmasıyla başlayan bu süreçte emin adımlarla ilerlediklerini belirten Uzundere Köyü kadınları , “Şimdi sıra bizde. Biz de kooperatif kurarak Uzundere Köyü’nü marka haline getireceğiz. Bu konuda bize her konuda destek veren Başkanımız Muhittin Selvitopu ve diğer müdürlüklere teşekkür ediyoruz.” Açıklamasında bulundular. Belediye yetkilileri kadınlara yönelik eğitimlerin bayram sonrası da başka kooperatif kurma konusunda çalışmalar yapan kadınlara da verileceğini belirttiler.





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