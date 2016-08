Yoğun ilginin gösterildiği Yassıcaada gezisine, Karabağlar Aşık Veysel Mahallesi ve Karabağlar Kent Konseyi Gençlik Meclisi katıldı. Yolculuk öncesinde geziye katılacak kadınları uğurlamaya gelen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na Aşık Veysel Mahalle Muhtarı Ahmet Tuna ve Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Pelin Erda da eşlik etti.



'Ülkemizi tanımanızı istiyoruz'



Başkan Selvitopu Yassıcaada gezisi öncesi yaptığı konuşmada, İzmir'de yaşayan dar gelirli ailelerin faydalandığı ve görmedikleri yerleri görmelerinin sağlandığı bu çalışma için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti. Bu tür gezilerin arttırılması için çalışmaların yapıldığını belirten Selvitopu, "Hedefimiz daha sonra Çanakkale'ye, Anıtkabir'e, ülkemizin tarihsel geçmişi olan yerlere sizleri götürmek ve oraları tanıma imkanını sağlamak. İmkanı olan var, olmayan var. Bu yerleri gören var, görmeyen var. Sizlerin ülkemizi tanımanızı sağlamak istiyoruz ." dedi.



'Umuyorum ülkemiz daha güzel olacak'



Son günlerde yaşanan terör olaylarından dolayı duyduğu üzüntüyü de dile getiren Başkan Selvitopu, ülkemizin önümüzdeki süreçte güzel günler görmesi, Türk halkının mutlu yaşaması dileğinde bulundu. Selvitopu, "Bu ülkenin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Son zamanlarda birçok şehit veriyoruz, onları buradan rahmetle anıyoruz. Bunlar olmadığı zaman hepimiz bu ülkede çok mutlu yaşayabiliriz. Sizler yaşama bağlı, insanı seven, doğayı seven insanlarsınız, hepinizin gözlerinden belli. Umuyorum ileride ülkemiz çok güzel olacak ve insanlarımız mutlu yaşayacak." diye konuştu.





Anahtar Kelimeler: İzmir, Büyükşehir, Belediyesinin, Desteği, Karabağlarlı

