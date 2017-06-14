Karaburun açıklarında bir deprem daha...

Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor. Karaburun açıklarında 07.35'te bir deprem daha meydana geldi. Depremin şiddetinin 4.5 olduğu öğrenildi

Karaburun açıklarında bir deprem daha...

Bir kaç gün önce yaşanan 6.0'lık depremin ardından artçılar devam ediyor. Alınan bilgiye göre İzmir Karaburun açıklarında sabah saat 07.35'te bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.5 olarak açıklandı. Depremin deniz seviyesinin 10 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıklarken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünün 4.4 olduğunu bildirdi. Deprem korkuya neden oldu.

Etiketler; #deprem #izmir deprem #karaburun deprem
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