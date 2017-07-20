Karaburun'da balık çiftliği tepkisi sürüyor

İZMİR'in Karaburun İlçesi'nde, özel bir şirket tarafından balık çiftliği kurulmak istenmesine tepki gösteren vatandaşlar, Karaburun Kent Konseyi öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Balık çiftliği tesisinin doğaya zarar vereceğini belirten yöre halkı, projenin iptalini istedi

Karaburun açıklarında denizde kurulmak istenen Agromey Balık Çiftliği Projesi’nin İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu'nun (İDK) 25 Temmuz'daki toplantısı öncesinde, yöre halkı ve sivil toplum örgütleri İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Bayraklı ilçesindeki binasının önünde bir araya geldi. Karaburun Kent Konseyi öncülüğünde toplanan yöre halkı, balık çiftliğinin Karaburun'un doğal yapısına ve kıyı şeridine zarar vereceğini belirterek, projeye karşı çıktı. Karaburunlular'a CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, çevreci avukat ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Şehrazat Mercan da destek verdi. 'Balık çiftliği istemiyoruz' yazılı pankart açan vatandaşlar, 'Temiz Karaburun istiyoruz', 'Denizler babanızın çiftliği değil' sloganları attı.



Yaklaşık 30 kişilik grup adına basın açıklamasını okuyan emekli öğretmen İlhan Yıldız, "Karaburun yarımadasına vatandaşların karşı çıkmasına rağmen, kurulan üç balık çiftliğinin isim değiştirerek alanlarını 11 kat daha arttırarak Anbarseki-İncecik kıyıları arasında 3.9 milyon metrekarelik alana taşınması süreci başlamıştır. Kirleteceği deniz kıyısı ile oluşacak kirliliğin başta turizm ve yerel balıkçılık olmak üzere Akdeniz fokuyla deniz ekosisteminin zarar görmesi bakımından, ÇED sürecinin durdurulması adına yasal haklarımızı kullanacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 25 Temmuz’daki İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı öncesi tepkimizi dile getirmek için buradayız. Kurulacak çiftliğin Akdeniz foklarına vereceği zararı belirtmek için buradayız. ÇED süreci devam ederken, yapılacak toplantıda halkın katılımı başlık olarak dahi yer almamıştır. ÇED raporuyla alanın kapatılacağı yerli balıkçılara destek vermek amacıyla buradayız. Tüm İzmir milletvekillerinin konuyu TBMM’ye taşıması konusunda destek çağrısında bulunuyoruz" dedi.



Karaburunlular'a destek veren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, "Projenin Karaburun yarımadasına vereceği zararı anlatmak için buradayız. Gerçekten inanılmaz derece pislik söz konusu. Kurulması planlanan alan 600 futbol sahası büyüklüğünde. Düşünebiliyor musunuz bunun sahillere vereceği zararı? Bunlar yapıldığı zaman bırakın sahilde gezmeyi, bırakın yerel balıkçıların geçimini sağlamasını, Karaburun adeta çöplüğe dönecek. Buradaki vatandaşlar çocuklarının geleceği için eylem yapıyor. Orada yaşayan insanlar haklarını arıyorlar. Zaten orada bir sürü balık çiftliği var. Ama bu firma isim değiştirerek alanını genişletiyor. Kişi başı balık tüketimimiz 8 kilodan 6 kiloya düşmüş. Balık tüketilmesin demiyoruz. Ama bunun yeri burası değil. Ekosistemin bozulmasına izin vermemeliyiz. Zaten iki arkadaşımız şu anda yetkililere bu durumu anlatıyor. Konuyu meclise de taşıyacağız" diye konuştu.



Çevreci avukat ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Şehrazat Mercan da konunun hukuki boyutunda Karaburun halkının yanında olacağını söyledi.



Eylem olaysız sona erdi.

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