Karaburun'un yeni misafiri

İzmir'in Karaburun İlçesi kıyılarına gelen bir Akdeniz foku heyecan yarattı. Sevimli fokun, balık çiftliklerine, Akdeniz foklarının yaşam alanlarını bozacağı gerekçesiyle karşı çıkan Karaburunlular'a teşekküre geldiği esprileri yapıldı

Dün sabah saatlerinde, Saipaltı Limanı'na gelen bir Akdeniz foku, Karaburunlular tarafından heyecan ve şaşkınlıkla karşılandı. Limandaki bir bota çıkan fok, saat 23.30'a kadar teknede dinlendikten sonra yaşam alanına geri döndü. Akdeniz Foku'nun Saipaltı Limanı'na gelmesi üzerine, Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğü, Karaburun İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Karaburun Yerel Fok Komitesi temsilcileri, Akdeniz fokunun rahatsız edilmemesi için bölgeyi emniyet şeridi ile koruma altına aldı. Akdeniz foklarının korunması için faaliyet gösteren Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SADAFAG) temsilcisi Ozan Veryeri tarafından yapılan kısmi gözle muayenede, ergin dişi fokun kondisyon durumunun iyi olduğu belirlendi, herhangi bir yara ve bereye rastlanmadı.



Yetkililer, Akdeniz fokunun olta iğnesi yutmuş olma şüphesi olduğunu belirterek, gözlemleneceğini, normal dışı davranış tespit edilmesi durumunda da antibiyotik tedavisi uygulayacaklarını ifade etti. Karaburunlular'dan, Akdeniz fokuna kesinlikle dokunulmamasını isteyen yetkililer, foka yaklaşmadan gözlem ve fotoğraf çekimi yapılabileceğini, yakınında yüksek sesle konuşulmamasını, ıslatma, besleme ve benzeri müdahalelerde bulunmamalarını istedi. Yetkililer, Akdeniz Foku'nun dinlenme ihtiyacının yüksek olduğunu belirterek, kendi kendisini tedavi edebilmesi için fırsat verilmesi gerektiğini kaydetti. Sevimli fok görüldüğünde, 155 Polis İmdat, 156 Alo Jandarma telefonlarına haber verilmesi istendi.



Sevimli fok, balık çiftliklerinin Akdeniz foklarının yaşam alanlarını bozacağı gerekçesiyle karşı çıkan Karaburunlular'a teşekküre geldiği esprilerine de neden oldu. Karaburun Kent Konseyi de bir açıklama yaparak, Akdeniz fokunun, Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla koruma altında olduğu hatırlattı. Açıklamada, şöyle denildi:



"Karaburun'da, 387 hektarlık çok geniş bir deniz alanında kurulması planlanan Agromey Balık Çiftliği Projesi'ne halkın karşı çıkışının önemli nedenlerinden biri de, Karaburun kıyılarının dünyanın en nadir 12 memelisinden biri olan Akdeniz foklarının son üreme ve yaşam alanlarından biri olması."

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