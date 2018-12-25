Karaçam'da Cumhuriyet Kütüphanesi açıldı

Bornova Belediyesi eğitim alanında yaptığı çalışmalar kapsamında ilçeye yeni bir kütüphane daha kazandırdı. Cumhuriyet Kütüphanesi'ni, Karaçam'da açan Başkan Atila, Atatürk'ün izinde yürüdüklerini söyledi.

Bornova Belediyesi eğitim alanında yaptığı çalışmalar kapsamında ilçeye yeni bir kütüphane daha kazandırdı. Çalışmalarını CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan öncülüğünde sürdüren gönüllü Cumhuriyet Kadınları ve Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği'nin desteği ile hazırlanan Cumhuriyet Kütüphanesi, Karaçam'da açıldı. Yoğun ilgi gören törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ise "2014-2019 yılları arası hizmet dönemi kadınların, çocukların ve engellilerin dönemini olacaktır" sözünü hatırlarak, "Daha aydınlık yarınlar için Büyük Önderimiz Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceğiz. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız için" diye konuştu.

Beşiktaşlı desteği

Çalışmalarını CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan öncülüğünde sürdüren gönüllü Cumhuriyet Kadınları ve Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği'nin desteği ile hazırlanan Cumhuriyet Kütüphanesi, eski köy yerleşimi olan Karaçam'da açıldı. 2014 yerel seçimleri ile birlikte mahalle statasü alan Çamiçi'ndeki kütüphanenin açılışı, yoğun katılımla gerçekleşti. Zeybek gösterileri ile renklenen törende, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği'nin yöneticileri ve Karaçam Muhtarı Yaşar Göktaş çocuklarla birlikte kesti.

Bakan: Ekmeğimize kitabı katık etmeliyiz

İyi siyasetçilerin gelecek seçimleri, iyi devlet devlet adamlarının ise gelecek nesilleri düşündüğünü söyleyen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Biz buraya seçim çalışması yapmaya, oy istemeye gelmedik. Biz bu köydeki çocuklarımıza katkıda bulunmaya geldik" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün, "Bu ülkede Cumhurbaşkanından sade vatandaşına, generalinden erine ekmeğimize kitabı katık ettiğimizde çağdaş uygarlık seviyesine ulaşacağız" sözünü hatırlatan Bakan, işte bu amaçla Cumhuriyet Kütüphaleri projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız için

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ise Murat Bakan meclisin en çalışkan milletvekillerinden biri olarak İzmiri en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek, "Sayın Bakan daha önce ekip arkadaşları ile birlikte Kayadibi , Çamiçi ve Altındağ Atatürk Kültür Merkezimi de birer kütüphene kazandırmıştı. Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği ile de daha önce engelli çocuklaramıza yönelik oyuncak projelerini hayata geçirmiş, Süleyman Seba Heykelini birlikte açmıştık. Bu anlamda bizlerle birlikte olan herkese çok teşekkür ediyorum. Herşey geleceğimiz olan çocuklarımız için" dedi. Konuşmasının sonunda; "2014-2019 yılları arası hizmet dönemi kadınların, çocukların ve engellilerin dönemini olacaktır" sözünü hatırlatan Başkan Atila, daha aydınlık yarınlar için Büyük Önderimiz Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Köyün en güzel günü

Karaçam Muhtarı Yaşar Göktaş, "Bugün köyümüz için çok özel bir gün" derken, mutluluğunu kelimelerle ifada edemediğini söyledi. Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Asbaşkanı İsmail Ayduk, başta Cumhuriyet Kadınları olmak üzere kütüphanenin kurulmasına katkı koyan herkese teşekkür ederken, konuşmasının ardından Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'ya imzalı forma hediye etti.