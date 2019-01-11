Karadere Çayı taştı, yol trafiğe kapandı

İzmir'in Kınık ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Karadere Çayı taştı. Çay üzerindeki köprü sular altında kalarak ulaşıma kapandı

Karadere Çayı taştı, yol trafiğe kapandı
11 Ocak 2019 Cuma 15:32

Kınık ilçesinde, dün sabah sabahlayan ve aralıklara devam eden sağanak yağmur gece saatlerinde etkisini daha da artırdı. Yağmur nedeniyle, Kocaömer Mahallesi sınırlarındaki Karadere Çayı'nda taşkın yaşandı. Çayın üzerindeki köprü, saat 02.00 sıralarında sular altında kaldı, yol ulaşıma kapandı. Kırsal Kocaömer ile Değirmencieli mahallelerini birbirbirine bağlayan yolun açılması için suların çekilmesinin beklendiği bildirildi.

Metoroloji yetkilileri, yağmurlu havanın cumartesi gününe kadar süreceğini bildirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karadere #kınık #yol #trafik #sel
Önceki Haber
Belediye'den açıklama geldi: Belediye'ye sığındılar
Sonraki Haber
Cumhurbaşkanı: Milyonlarca fileyi promosyon olarak dağıtacağız
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.