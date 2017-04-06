Karanfilli moral

Ellerinde karanfillerle Kemoterapi Ünitesi'ne giren doktorları karşılarında gören hastalar, şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadılar. Tıbbi Onkolog Uzm. Dr. Pınar Gürsoy ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu "1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası" nedeniyle hastalarını tedavi esnasında ziyaret ederek karanfil dağıttı. Bir anda sıcak bir aile ortamına dönen Kemoterapi Ünitesi, hastaların şen kahkahaları ile doldu. Tedavi gören hastalar uzun ve moral gerektiren tedavi süreçlerinde her zaman yanlarında olan doktorlarına ve tüm çalışanlara teşekkür ederek desteklerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade etti.Kaynak: DHA
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