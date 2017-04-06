KARBEM öğrencileri barajı geçti

Karabağlar Belediyesi Eğitim Merkezi’nde (KARBEM) eğitim gören ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) sınavına giren öğrencilerin yüzde 90’ının 180 puan sınırını geçtiği bildirildi

ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlara göre KARBEM'de eğitim desteği alıp YGS'ye giren toplam 315 öğrencinin 294’ü 180 ve daha yüksek puan alarak Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) girmeye hak kazandı. Öğrencilerin aldığı puanlar öğretmenler ve ailelerinin de yüzünü güldürdü. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da öğrencileri kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Bilgiye, donanıma ve yetişmiş insan gücüne her zaman ihtiyaç duyduklarını belirten Selvitopu, "Kazandığınız başarı bize şevk veriyor. Dilerim önümüzdeki sınavlarda da istediğiniz bölümleri kazanarak bu ülkeye faydalı bireyler olarak hizmet edersiniz" dedi.





Kaynak: