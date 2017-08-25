Kardeş adayının Foça ziyareti

Foça Belediyesi'nin kardeş şehir olma teklifi ilettiği Bosna Hersek'in Trebinje şehrinden gelen heyet Foça'yı ziyaret etti. Başkan Demirağ, kardeş şehir adayı Trebinje ile iyi ilişkiler kurduklarını söyledi

Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak, Trebinje Büyükşehir Belediye Başkanı Luka Petrovic ve beraberindeki heyet; Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ı ziyaret etti.

Foça Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette, Trebinje Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Dragoslav Banjak, Kentsel Planlama Müdürü Marko Rikalo, Küçük ve Orta Boy İşletme Ajansı Müdürü Drazen Boskovic de yer aldı.



Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Bosna Hersek'li heyete 5000 yıllık çok köklü bir tarihe geçmişe sahip Foça'nın tarih, doğa ve sosyolojik özellikleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde, Foça Belediyesi tarafından kent için tasarlanan tarih ve tabiat temalı projeler hakkında bilgiler veren gösterimin ardından, kısa bir kent turu yapıldı.



Festival daveti



Belediye Başkanı Demirağ, kültürel ve tarihi bağlarla dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in Trebinje şehrinden gelen dostları Foça'da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Demirağ, kardeş şehir işlemlerinin sürdüğü Trebinje heyetini, 9-11 Eylül 2017 tarihlerinde Foça Belediyesi'nce düzenlenen X. Uluslararası Foça Kültür, Sanat ve Balıkçılık Festivali'ne de davet etti.

Foça'da bulunmaktan dolayı çok memnun olduklarını belirten Trebinje Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Dragoslav Banjak, Başkan Demirağ'a, Trebinje Halkının saygı ve selamlarını iletti. Misafir heyet Foça'dan ayrılmadan önce Belediye Başkanı Gökhan Demirağ eşliğinde, Foça Kaymakamı Ali Çetin ile tanışarak, kendisiyle bir süre sohbet etti.