Kardeşi ve eniştesini öldüren kişi tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde, beylik tabancasıyla kardeşi ve eniştesini öldüren emekli uzman çavuş tutuklandı.

Kardeşi ve eniştesini öldüren kişi tutuklandı
29 Aralık 2018 Cumartesi 16:37

Gaziosmanpaşa Mahallesi Seyfibey Sokağı'ndaki evinin alt katında yaşayan kardeşi Nesrin Cengiz ve kahvehanede garsonluk yapan eniştesi Taner Cengiz'i (44) dün beylik tabancasıyla öldüren ve teslim olan emekli uzman çavuş A.R.A'nın, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.R.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "birden fazla kişiyi kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Bu arada A.R.A'nın emniyetteki ifadesinde, kardeşi ve eniştesine birikimlerini borç olarak verdiğini, ancak geri alamayınca da aralarında husumet oluştuğunu söylediği öğrenildi.

Olay günü de alacağını istediğini anlatan A.R.A'nın, olumsuz cevap alınca kardeşi ve eniştesine yanındaki tabancayla ateş ettiğini kaydettiği belirtildi.

Öte yandan, polis ekiplerince evden alınarak polis merkezine götürülen öldürülen çiftin 6 yaşındaki çocuklarının ise amcasına teslim edildiği bildirildi.

Bergama'da dün meydana gelen olayda, evinin alt katında yaşayan kardeşi ve eniştesiyle tartışan emekli uzman çavuş, beylik tabancasıyla çifti öldürmüş ve polise teslim olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bergama #cinayet #Uzman Çavuş
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