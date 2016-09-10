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    • Kardeşleri 2 aydır onu arıyor

    İzmir'de spor aletleriyle ilgili teknik servis hizmeti verdiği işyeri bulunan 38 yaşındaki Salim Dönmez'den 2 aydır haber alınamıyor. Polise başvuran, bastırdıkları el ilanı ve afişlerle aradıkları Salim Dönmez'den bir haber alamayan aileden ağabey Salih Dönmez, kardeşini gören ya da yerini bilenlerin haber vermesini istedi

    10 Eylül 2016 Cumartesi 11:03
    Kardeşleri 2 aydır onu arıyor
    Bornova'da yaşayan ve spor aletleriyle ilgili teknik servis hizmeti verdiği işyeri bulunan Salim Dönmez, geçen 9 Temmuz'da ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunması üzerine aramaları sürdüren polis, henüz bir sonuç elde edemedi. Dönmez'in ağabeyi 39 yaşındaki Salih Dönmez ve 36 yaşındaki kardeşi Çilem Orhan'ın el ilanı ve afişle sürdürdükleri arama çalışmaları da henüz bir sonuç vermedi.

    EN SON ARKADAŞIYLA EĞLENMEYE GİTMİŞ

    Salim Dönmez'in en son 9 Temmuz akşamı görüldüğünü belirten ağabeyi Salih Dönmez şöyle dedi:

    "O akşam yanında çalışan elemanıyla eğlenmeye karar vermişler. Akşam arkadaşı şirket aracıyla gelip evden almış. Kız kardeşim ve yeğenlerime 'Akşam gelmeyebilirim' demiş. Ertesi gün öğle saatine kadar gelmeyince birlikte gittiği arkadaşına ulaştık. Bir saat içinde yanımıza geldi. Çok tedirgin görünüyordu. Gece neler olduğunu sorduğumuzda, Bize Bornova Aşık Veysel Parkı'na gittiklerini söyledi. Çok fazla alkol aldıklarını, midesi bulanınca 200 metre ilerideki evine gidip istifra ettikten sonra duş aldığını, 45 dakika sonra geri döndüğünde, kardeşimi orada görmediğini anlattı."

    TELEFONU YOL KENARINDA BULUNDU

    Kaybolduğu güne kadar ağabeyi Salim Dönmez'e her zaman ulaşabildiklerini belirten Çilem Orhan ise, "İki tane telefonu vardı. 10 Temmuz'da telefonlarından birini Gaziemir'deki fuar alanında çalışan işçiler yol kenarında bulmuşlar. 11 Temmuz günü bize ulaştırdılar. Ancak diğer telefonu hala kayıp. 80 yaşındaki annemle birlikte yaşıyorlar. Asla haber vermeden bir yere gitmedi, gitmez de" diye konuştu.

    'GİDİN KARDEŞİNİZİ ARAYIN'

    Salih Dönmez, kardeşi Salim Dönmez'in 1.84 metre boyunda ve 110 kilo ağırlığında, sporla ilgilenen hayat dolu bir insan olduğunu, anneleri Şükriye Dönmez'in sürekli, "Neden oturuyorsunuz. Gidin kardeşinizi arayın" dediğini anlattı. Ağabey Salih Dönmez, kardeşi Salim Dönmez'i gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Kayıp, Salim Dönmez

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