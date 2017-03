Kardeşlik Kupası İzmir Down Basket'in

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin lideri Bornova Beckerspor, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü çerçevesinde İzmir Down Basket takımıyla Kardeşlik Kupası'nda karşı karşıya geldi. Bornova Atatürk Spor Salonu'ndaki anlamlı organizasyonda kupa, rakibini 42-8 mağlup eden Down Basket'in oldu

Maç sonrası down sendromlu basketbolcular kupa ve madalyalarını Beckersporlu sporcular ve tribündeki ailelerinin alkışları arasında aldı.



Bu organizasyonla bu sezon kendi sahasında ilk kez mağlubiyet yaşayan Beckerspor'da Antrenör Olcay Orak, sadece sportif organizasyonlarla anılmak istemediklerini belirterek, "Kulüp olarak sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz. Bugün de down sendromlu kardeşlerimiz için bir araya geldik" diye konuştu.



Beckersporlu oyunculardan Nazlı Güler de böyle bir organizasyonda yer aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Toplum olarak bu tür duyarlılıkların artırılmasını gerektiğini aktaran Nazlı Güler, "Onlara destek olabildiysek ne mutlu bize" dedi.



İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Serdal Rodoplu, "Çocuklarımız maçta tüm farkların ortadan kalktığı, rakip olarak görüldükleri ve kendilerine mücadele şansı tanınan bir etkinliğin içinde oldular. Bu onlar için inanılmaz bir mutluluk. Hep söylüyoruz, bizim çocuklarımız hasta değil, farklı. Normal hayatlarına devam edebilecek herhangi bir eksikleri yok" derken Beckerspor Yöneticisi Burcu Kebir, down sendromlu basketbolcuların azmi ve mutluluğunu görmenin tarif edilemez olduğunu söyledi.

Kaynak: