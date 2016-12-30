Karı gören İzmirli soluğu teleferikte aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Balçova’daki Teleferik Tesisleri, kentte eşine az rastlanan bir olaya tanıklık etti

Yılın ilk karının düşmesiyle yüksek kesimlerde oluşan beyaz örtüyü eğlenceye dönüştürmek isteyen İzmirliler, soluğu Teleferik’te aldı. Soğuk havaya aldırmadan zirvedeki tesislere akın eden çok sayıda İzmirli, ender karşılaştıkları bu doğa olayının keyfini çıkardı. Çocuklarının kar özlemini gidermek için fırsat kollayan aileler ve kartopu oynayan gençler, Teleferik'te renkli görüntüler oluşturdu.





Hem kar hem manzara keyfi



Kent merkezinde kar tutmadığı için ilk tercihlerinin Teleferik Tesisi olduğunu söyleyen İzmirlilerden Ezgi Dünyaadamı, “Ulaşım kolay olduğu için direk buraya geldik. İlk kez bu kadar yoğun bir kar gördüm. Şimdi hem manzaranın hem de karın keyfini burada çıkarıyorum” dedi.



İzmir’e çok kar yağmadığı için ilk fırsatta Teleferik’e çıktıklarını söyleyen 3 arkadaş Burak Filiz, Taylan Sadan ve Caner Sekitmen ise “ Karın tadını çıkarmak için buraya geldik ve yılın ilk karını bizim gibi görmek isteyen pek çok İzmirli de burada. Böyle güzel bir şehirde hem manzaranın hem de karın keyfini çıkarıyoruz” şeklinde konuştular.



