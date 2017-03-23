Karizmatik Max iş başında

Mustafa OĞUZ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Alsancak semtinde sokakta akordeon çalan Romanyalı bir kadının chow chow cinsi Max isimli köpeği, görenlerin ilgisini çekiyor

Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde akordeon çalan Rumen kadın müzisyen buraya 'Çin aslanı' olarak da bilinen 'Chow chow' cinsi, Max isimli köpeği ile geliyor. Max sevimli görüntüsü, sıcak, cana yakın davranışları, sahibinin taktığı güneş gözlüğü ile çevreden geçenlerin ilgi odağı oluyor. Birçok kişi bu sevimli köpeğe sarılıp, seviyor cep telefonu veya fotoğraf makinesi ile görüntüsünü çekiyor.



Max ilgiyi üzerine çekmesiyle sahibi de yaptığı müzikle daha fazla bahşiş topluyor.

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