Karizmatik Max iş başında

Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde akordeon çalan Rumen kadın müzisyen buraya 'Çin aslanı' olarak da bilinen 'Chow chow' cinsi, Max isimli köpeği ile geliyor. Max sevimli görüntüsü, sıcak, cana yakın davranışları, sahibinin taktığı güneş gözlüğü ile çevreden geçenlerin ilgi odağı oluyor. Birçok kişi bu sevimli köpeğe sarılıp, seviyor cep telefonu veya fotoğraf makinesi ile görüntüsünü çekiyor.Kaynak: DHA
Max ilgiyi üzerine çekmesiyle sahibi de yaptığı müzikle daha fazla bahşiş topluyor.
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